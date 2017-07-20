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14:33 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске убрали столб с дороги на Сибирском проспекте

Омичи обратили на него внимание в соцсетях в конце июня.

Рабочие убрали столб, стоящий на проезжей части Сибирского проспекта в районе дома № 12, сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации Омска.

Внимание на возникшую посреди свежеотремонтированной дороги преграду обратили пользователи социальной сети «ВКонтакте» 22 июня. Ею оказалась одна из опор контактной сети троллейбусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На следующий день столб огородили и обозначили специальным дорожным знаком. 19 июля его демонтировали.

Сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт» установили альтернативную опору за пределами проезжей части и перенесли на неё элементы контактной сети. «Омскэлектро», в свою очередь, закрепили светильник на новую опору. Кроме того, дорожникам ещё предстоит восстановить покрытие в ближайшее время.

Специалисты депранса поблагодарили горожан за своевременную информацию о проблеме.

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