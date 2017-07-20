В Омске убрали столб с дороги на Сибирском проспекте
Омичи обратили на него внимание в соцсетях в конце июня.
Омичи обратили на него внимание в соцсетях в конце июня.
Рабочие убрали столб, стоящий на проезжей части Сибирского проспекта в районе дома № 12, сообщает
Внимание на возникшую посреди свежеотремонтированной дороги преграду обратили пользователи социальной сети «ВКонтакте» 22 июня. Ею оказалась одна из опор контактной сети троллейбусов.
На следующий день столб огородили и обозначили специальным дорожным знаком. 19 июля его демонтировали.
Сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт» установили альтернативную опору за пределами проезжей части и перенесли на неё элементы контактной сети. «Омскэлектро», в свою очередь, закрепили светильник на новую опору. Кроме того, дорожникам ещё предстоит восстановить покрытие в ближайшее время.
Специалисты депранса поблагодарили горожан за своевременную информацию о проблеме.