В Омске убрали столб с дороги на Сибирском проспекте

Внимание на возникшую посреди свежеотремонтированной дороги преграду обратили пользователи социальной сети «ВКонтакте» 22 июня. Ею оказалась одна из опор контактной сети троллейбусов.

На следующий день столб огородили и обозначили специальным дорожным знаком. 19 июля его демонтировали.

Сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт» установили альтернативную опору за пределами проезжей части и перенесли на неё элементы контактной сети. «Омскэлектро», в свою очередь, закрепили светильник на новую опору. Кроме того, дорожникам ещё предстоит восстановить покрытие в ближайшее время.