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14:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омском мясе нашли листерии и кишечную палочку

Не всё привезенное мясо прошло проверку.

За первую половину июля в лабораторию Россельхознадзора для анализа поступило 89 образцов мяса. Специалисты провели 249 опытов, с помощью которых были выявлены 12 несоответствий.

В 5 образцах превышено количество микроорганизмов на 1 кубический метр.

В двух образцах мясной продукции специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В 5 образцах выявлены патогенные микроорганизмы — листерии.

Листерии при благоприятных условиях (низкая температура и достаточная влажность) может долго жить и даже размножаться. При заражении этой бактерией у человека повышается температура, начинается диарея, тошнота и боли в животе.

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