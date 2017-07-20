В Омском мясе нашли листерии и кишечную палочку
Не всё привезенное мясо прошло проверку.
Не всё привезенное мясо прошло проверку.
За первую половину июля в лабораторию Россельхознадзора для анализа поступило 89 образцов мяса. Специалисты провели 249 опытов, с помощью которых были выявлены 12 несоответствий.
В 5 образцах превышено количество микроорганизмов на 1 кубический метр.
В двух образцах мясной продукции специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
В 5 образцах выявлены патогенные микроорганизмы — листерии.
Листерии при благоприятных условиях (низкая температура и достаточная влажность) может долго жить и даже размножаться. При заражении этой бактерией у человека повышается температура, начинается диарея, тошнота и боли в животе.