Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Как отдыхают российские знаменитости
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
14:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Две сельские школы Башкирии получат новые спортсооружения

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Школы двух сел Краснокамского района Башкортостана смогут оборудовать спортивные площадки в рамках партийного проекта «Детский спорт». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено около 1 млн рублей, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Школа в селе Николо-Берёзовка была построена в 1972 году на месте старой деревянной. Сегодня здесь учатся более 560 детей. Учителя считают пропаганду здорового образа жизни и подготовку к сдаче норм ГТО приоритетными направлениями в работе.

«Считаю, что наша школа не случайно стала участником партийного проекта “Детский спорт”. В школе работают секции по баскетболу, волейболу, футболу. Наши дети ежегодно становятся призерами районных и республиканских соревнований», — отметила директор школы Ольга Соломенникова.

На территории школы предусмотрено место для баскетбольного и футбольного полей, но эти площадки не снабжены необходимым инвентарем. Для закупки оборудования в рамках партпроекта школе выделено 400 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку и установку футбольных ворот для большого и малого футбола, баскетбольных щитов из оргстекла со стойками, четырех уличных тренажеров и шести скамеек.

«Педагогический коллектив и обучающиеся будут очень рады, что у нас появится современная, отвечающая всем требованиям игровая площадка для баскетбола и футбола. Ведь это придаст толчок к новым победам и достижениям юных спортсменов села Николо-Берёзовка», — уверена директор учебного заведения.

Вторая школа в районе, которая получила финансирование в рамках партпроекта, находится в селе Никольское. Здесь обучаются чуть более 100 человек, но у детей есть большой интерес к спорту. Ежегодно из стен школы выпускаются спортсмены-перворазрядники. По таким видам спорта, как лыжные гонки, легкая атлетика и волейбол команда занимает призовые места на республиканских соревнованиях.

Школьному спортивному залу давно требуется капитальный ремонт. На эти цели выделено почти 600 тысяч рублей. Средства пойдут на ремонт спортзала, раздевалки для мальчиков и девочек, замену дверей.

Ремонтные работы должны завершиться к новому учебному году.

Всего в Башкортостане в рамках партийного проекта «Детский спорт» в 2017 году запланирован капитальный ремонт в 76 спортивных залах, перепрофилирование шести помещений под спортивные нужды и приобретение спортинвентаря для девяти учреждений. На эти цели республике из федерального бюджета было выделено 40,5 млн рублей, объем софинансирования из бюджета региона составил 20 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Путин поздравил правозащитницу Алексееву с 90-летием (фото)
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь