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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Реальная зарплата в Пермском крае выросла в мае почти на 4%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за май 2017 года в Пермском крае составила 32767,4 руб.

По отношению к маю 2016 года ее рост составил 7,4%, сообщает Пермьстат. Реальная заработная плата в мае текущего года по сравнению с маем предыдущего года увеличилась на 3,9%.

За январь-май 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 31204,9 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 5,4%, реальная заработная плата на 1,6%.

При этом в крае сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заработная плата у работников предприятий энергетики. На 11% увеличился доход у работников обрабатывающих производств и торговли.

Почти на 7% уменьшились доходы в сфере страховой и финансовой деятельности.

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