Реальная зарплата в Пермском крае выросла в мае почти на 4%

По отношению к маю 2016 года ее рост составил 7,4%, сообщает Пермьстат. Реальная заработная плата в мае текущего года по сравнению с маем предыдущего года увеличилась на 3,9%.

За январь-май 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 31204,9 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 5,4%, реальная заработная плата на 1,6%.

При этом в крае сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заработная плата у работников предприятий энергетики. На 11% увеличился доход у работников обрабатывающих производств и торговли.