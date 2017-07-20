Реальная зарплата в Пермском крае выросла в мае почти на 4%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за май 2017 года в Пермском крае составила 32767,4 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за май 2017 года в Пермском крае составила 32767,4 руб.
По отношению к маю 2016 года ее рост составил 7,4%, сообщает Пермьстат. Реальная заработная плата в мае текущего года по сравнению с маем предыдущего года увеличилась на 3,9%.
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При этом в крае сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заработная плата у работников предприятий энергетики. На 11% увеличился доход у работников обрабатывающих производств и торговли.
Почти на 7% уменьшились доходы в сфере страховой и финансовой деятельности.