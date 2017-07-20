Новый главный «транспортник» и «дорожник» Башкирии пообещал построить в Уфе метро

На встрече он обозначил свое видение по развитию дорожно-транспортного комплекса Башкортостана.

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Республики Башкортостан должно выйти на качественно новый уровень. Особое внимание мы уделяем государственной поддержке в сфере пассажирских перевозок, обновлению парка перевозчиков, улучшению доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности», — отметил председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов.

Кроме обновления автобусов, чиновник планирует развивать инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов, строить больше парковок и даже внедрить систему транспортной навигации республики. Ну и, конечно, Мухаметьянов не оставляет идеи строительства метро в Уфе.