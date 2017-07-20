Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Первый результат после поручения Путина разобраться с «борзотой»
Как отдыхают российские знаменитости
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
14:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Новый главный «транспортник» и «дорожник» Башкирии пообещал построить в Уфе метро

Недавно назначенный на должность председателя республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов провел первое оперативное совещание с сотрудниками ведомства.

На встрече он обозначил свое видение по развитию дорожно-транспортного комплекса Башкортостана.

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Республики Башкортостан должно выйти на качественно новый уровень. Особое внимание мы уделяем государственной поддержке в сфере пассажирских перевозок, обновлению парка перевозчиков, улучшению доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности», — отметил председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов.

Кроме обновления автобусов, чиновник планирует развивать инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов, строить больше парковок и даже внедрить систему транспортной навигации республики. Ну и, конечно, Мухаметьянов не оставляет идеи строительства метро в Уфе.

По информации Гостранса, ведется проработка реализации этого крупного проекта. Также на стадии проработки возведение участка международного транспортного маршрута «Западная Европа — Западный Китай» и восточного выезда из столицы республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Семь бед – один ответ: виновники проблем Башкирии по версии Рустэма Хамитова
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Путин поздравил правозащитницу Алексееву с 90-летием (фото)
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь