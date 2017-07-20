Виллу в Аксайском районе назвали одной из самых дорогих в России
Стоимость резиденции составляет 160 млн рублей.
Стоимость резиденции составляет 160 млн рублей.
Виллу в Аксайском районе Ростовской области назвали одной из самых дорогих в России.
Как сообщает «Коммерсант», Ростовская область заняла седьмое место в составленном аналитиками компании ЦИАН рейтинге российских регионов с самой дорогой загородной недвижимостью, благодаря вилле на берегу водохранилища в Аксайском районе, стоимость которой составляет 160 млн рублей.
Площадь резиденции составляет 690 квадратных метров, площадь участка — 46 соток.
Сообщается, что в первой тройке рейтинга ЦИАН оказались Московская область с особняком стоимостью 6,83 млрд рублей, Москва, в которой самый дорогая усадьба стоит 2,96 млрд рублей, и