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14:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Виллу в Аксайском районе назвали одной из самых дорогих в России

Стоимость резиденции составляет 160 млн рублей.

Виллу в Аксайском районе Ростовской области назвали одной из самых дорогих в России.

Как сообщает «Коммерсант», Ростовская область заняла седьмое место в составленном аналитиками компании ЦИАН рейтинге российских регионов с самой дорогой загородной недвижимостью, благодаря вилле на берегу водохранилища в Аксайском районе, стоимость которой составляет 160 млн рублей.

Площадь резиденции составляет 690 квадратных метров, площадь участка — 46 соток.

Сообщается, что в первой тройке рейтинга ЦИАН оказались Московская область с особняком стоимостью 6,83 млрд рублей, Москва, в которой самый дорогая усадьба стоит 2,96 млрд рублей, и Санкт-Петербург с частной резиденцией за 1,04 млрд рублей.

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