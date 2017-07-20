Генпрокуратура заинтересовалась АСВ. Юрия Исаева вызвали для дачи показаний

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Как стало известно «Ъ», сегодня Генпрокуратура (ГП) направила телефонограмму в АСВ для вызова главы госкорпорации Юрия Исаева и руководителя временной администрации банка «Югра» Дмитрия Онегина (документ есть в распоряжении «Ъ»). «В соответствии со ст. 6 ФЗ “О прокуратуре РФ” в связи с проводимой Генеральной прокуратурой РФ проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 часам 20 июля направить в Генеральную прокуратуру представителей госкорпорации и руководителя временной администрации». В Генпрокуратуре и АСВ не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Этот вызов последовал за вчерашним направлением Генпрокуратуры двух протестов в адрес ЦБ относительно действий регулятора в отношении банка «Югра» (временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов были объявлены 10 июля).

Как следует из документов ГП, прокуроры категорически не согласны с законностью действий ЦБ, ссылаясь на отсутствие оснований для таких действий, установленных законом «О банкротстве».

Прокуроры требовали оперативно отреагировать на свой запрос, а до тех пор отменить приказ о введении временной администрации и приостановить выплаты по вкладам банка (назначенные на сегодня).

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Как сообщал «Ъ», после предписаний ГП агентство срочно направило пяти банкам-агентам письма о приостановлении выплат (планируется, что выплаты в размере 173 млрд руб. получат 260 тыс. вкладчиков). Об этом «Ъ» сообщили в банках-агентах. Однако после этого поздно вечером — в 22:33 — АСВ разослало СМИ официальный комментарий о том, что выплаты начнутся в плановом порядке.

«Вечером после протеста Генпрокуратуры ЦБ и АСВ решили выплаты приостановить, — рассказал сегодня глава ВТБ 24 (один из банков-агентов по выплатам) Михаил Задорнов.— Мы провели консультации — они продолжались вплоть до полуночи вчера, и окончательное решение ЦБ и АСВ — выплаты сегодня начать». С моей точки зрения, это единственное было возможное решение по одной простой причине, добавил он. «Реально банк “Югра” начиная с момента введения временной администрации контролирует временная администрация, а не прошлые собственники. И любая двусмысленность в этой ответственности вызывает вопросы с точки зрения того, кто отвечает за положение банка, и вопросы, естественно, у вкладчиков», — заключил господин Задорнов (цитата по «Интерфаксу»).

Тем не менее, как сообщается сегодня на сайте banki.ru, не все банки вовремя начали выплаты, и клиенты жаловались на перебои с получением денег в отделениях Сбербанка, в частности, в Новосибирске и Красноярске. Напомним, что страховые выплаты производятся из средств банков-агентов, которые позднее им компенсирует АСВ. Таким образом, риски за раздачу денег сейчас лежат на самих банках.