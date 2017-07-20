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15:15 (мск), источник: ТАСС

Свердловские власти направили 100 млн руб. на ремонт здания цирка в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Свердловская область в этом году выделила 100 млн рублей на ремонт здания цирка в Екатеринбурге, который находится в федеральной собственности.

Как сообщил в четверг председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального Заксобрания Владимир Терешков, участие субъекта федерации в ремонте объекта, находящегося в федеральной собственности, не противоречит действующему законодательству.

«При наличии дополнительных доходов мы рассматривали возможность выделить порядка 120 млн рублей на ремонт екатеринбургскому цирку. Эти деньги мы планировали выделить при выработке механизма участия субъекта федерации в капитальном ремонте объекта, находящегося в федеральной собственности. Этот механизм мы нашли весной, отработали его в полном объеме и приняли решение выделить на ремонт здания цирка 100 млн рублей», — сказал Терешков на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, средства, выделенные на ремонт, будут находиться в прямом управлении дирекции екатеринбургского цирка. «Таким образом, сохраняется возможность контролирования расходования бюджетных средств — в плоть до рубля», — подчеркнул Терешков.

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина добавила, что на данный момент федеральным законодательством предусмотрено участие регионов в решении вопросов, связанных с объектами, находящимися в федеральной собственности.

«В рамках реализации программы “Десятилетие детства” это нужно обязательно сделать (отремонтировать цирк — прим. ТАСС), потому что туда не только приходят дети, но и мы, взрослые, организуем там такие мероприятия, как новогодняя елка для детей сирот, одаренных подростков. Мы будем дальше искать механизмы поддержки нашего цирка», — сказала Бабушкина.

Терешков подчеркнул, что на данный момент в капитальном ремонте нуждаются большие фигуры, лепнины, которые находятся по периметру здания цирка, также нужно ремонтировать конструкции купола. «Проектно-сметная документация уже подготовлена, экспертиза проведена, сейчас нужно провести торги. В стране не так много компаний, где есть высотники, которые могут работать со сложными конструкциями. Думаю, этой осень уже начнется активная фаза ремонта здания цирка», — добавил Терешков.

Прокурорская проверка

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области выявила ряд нарушений в расходовании бюджетных средств на ремонт Екатеринбургского государственного цирка. Так, в 2015 году Министерство культуры региона выделило 20 млн рублей на капитальный ремонт зданий цирка, однако контракт на выполнение работ по капитальному ремонту не заключался, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура направила иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием возврата выделенной субсидии. После вмешательства прокуратуры в добровольном порядке «Росгорцирком» возвращено 10 млн рублей. По словам директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, возврат денег региональному Минкульту задерживает ФКП «Росгосцирк», филиалом которого является Екатеринбургский цирк.

По данным прокуратуры Свердловской области, в течение 2015−2016 годов региональным Министерством культуры требования о возврате неиспользуемых средств получателю не предъявлялись. Хотя бюджетные средства в сумме 20 млн рублей были отвлечены из консолидированного бюджета региона на срок более 15 месяцев, что является неэффективным расходованием бюджетных средств и противоречит законодательству. Прокуратура области внесла представление министру культуры Свердловской области об устранении нарушений бюджетного законодательства.

О цирке.

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По своей конструкции здания считается одним из лучших в Европе и приспособлен для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2558 мест, два манежа (основной и репетиционный). Более 20 млн зрителей посетили цирк за время его существования. Цирк носит имя Народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.

Цирк регулярно проводит благотворительную работу: показывает цирковые представления для детей-сирот, детей из школ-интернатов, детских домов, пенсионеров, инвалидов, членов малообеспеченных семей. Ежегодно до 50 тыс. зрителей посещают благотворительные спектакли цирка.

В 2008 году Екатеринбургский цирк стал организатором Первого Всемирного фестиваля клоунов, который теперь проходит ежегодно.

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