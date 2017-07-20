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14:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский Косой дом начали демонтировать

На набережной Исети начался демонтаж части конструкций «Дома купца Чувильдина» — памятника истории и архитектуры, проданного в январе 2017 года в частные руки.

Источник: УралИнформБюро

Как сообщили «Уралинформбюро» в Управлении по охране и использованию объектов культурного наследия, никакого нарушения закона здесь нет.

«Частичный демонтаж старых конструкций предусмотрен проектом реставрации памятника, — пояснили представители ведомства. — Научно-проектная документация по реставрации “Дома купца Чувильдина” согласована с нами, и мы дали разрешение».

Представитель ООО «Капитал» (заказчика реставрационных работ) Елена Петухова подтвердила, что все происходящее на объекте вполне законно. «Это не демонтаж, а сохранение, — сообщила она корреспонденту “Уралинформбюро”. — Внешний вид памятника не изменится».

Реставратор Лариса Шашкина в беседе с агентством предположила, что речь идет о демонтаже неисторического пристроя, расположенного с южной стороны фасада. Она подтвердила, что демонтаж конструкций при реставрационных работах — обычная практика.

«Такое бывает, если есть поздние пристрои либо неисторическая отделка, мешающая реставрации, — пояснила она. — Но в “Доме купца Чувильдина”» я никогда такого не видела. Мы ранее исследовали этот объект, и я знаю, что там деревянные перекрытия в плохом состоянии. Я больше всего боюсь за их сохранность, а также за сохранность печей и лепного декора.

«Дом купца Чувильдина», известный также как «Косой дом», построен в начале ХХ века. В январе 2017 года несколько комнат в нем мэрия Екатеринбурга продала на аукционе компании «Капитал». Другой частью здания владеет бизнесмен Александр Петров. Незадолго до этого екатеринбургский архитектор Михаил Южаков разработал эскизный проект реставрации памятника. Рабочий проект делал другой реставратор Виктор Семененко. По словам самого Семененко, заказчик попытался уговорить его согласиться на замену перекрытий с исторических на современные. Семененко отказался работать на таких условиях.

Следует добавить, что в июне 2017 года в ходе обхода сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом набережной Исети стали известны некоторые детали реставрации «Косого дома». В частности, реставраторы из Санкт-Петербурга планируют заменить кирпичную кладку и перекрытия, сделав их бетонными. Работы будут завершены к нынешнему Дню города.

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