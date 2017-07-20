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14:52 (мск), источник: NewsKo

Детская поликлиника в Мотовилихе будет построена в 2019 году

Как сообщил и.о. заместителя председателя краевого правительства- министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, проектно-изыскательские работы по привязке проекта строительства детской поликлиники в Мовилихинском районе на ул. Звонарёва, 6 начнутся в сентябре этого года.

В четвёртом квартале будет объявлен аукцион на выполнение строительных работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. Стоимость работ составит 270 млн руб.

Также в августе станет известен подрядчик по строительству поликлиники в Кировской районе Перми.

Напомним, сегодня, 20 июля 2017 года, в Законодательном собрании Пермского края был рассмотрен законопроект о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства на 2018 год и на 2019−2020 годы, который включает 52 объекта культуры, спорта, образования, социальной поддержки и т. д. Больше всего новых зданий будет построено по сфере здравоохранения — 24 объекта.

Ключевыми стройками по автодорожному строительству на ближайшую трёхлетку станут реконструкция Восточного обхода Перми, автодорог Соликамск-Красновишерск и Березники-Соликамск и возведение обходов Чусового и Куеды.

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