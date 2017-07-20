Детская поликлиника в Мотовилихе будет построена в 2019 году
Как сообщил и.о. заместителя председателя краевого правительства- министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин,
Как сообщил и.о. заместителя председателя краевого правительства- министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин,
В четвёртом квартале будет объявлен аукцион на выполнение строительных работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. Стоимость работ составит 270 млн руб.
Также в августе станет известен подрядчик по строительству поликлиники в Кировской районе Перми.
Напомним, сегодня, 20 июля 2017 года, в Законодательном собрании Пермского края был рассмотрен законопроект о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства на 2018 год и на 2019−2020 годы, который включает 52 объекта культуры, спорта, образования, социальной поддержки
Ключевыми стройками по автодорожному строительству на ближайшую трёхлетку станут реконструкция Восточного обхода Перми, автодорог