Детская поликлиника в Мотовилихе будет построена в 2019 году

В четвёртом квартале будет объявлен аукцион на выполнение строительных работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. Стоимость работ составит 270 млн руб.

Напомним, сегодня, 20 июля 2017 года, в Законодательном собрании Пермского края был рассмотрен законопроект о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства на 2018 год и на 2019−2020 годы, который включает 52 объекта культуры, спорта, образования, социальной поддержки и т. д. Больше всего новых зданий будет построено по сфере здравоохранения — 24 объекта.