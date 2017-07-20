Парамоновские склады в Ростове продадут на аукционе за 8,8 млн руб

Источник: Reuters

На электронной площадке «Южная торговая система» выставили на продажу памятник федерального значения, комплекс Парамоновских складов, который находится недалеко от улицы Береговой в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость лота составляет 8,8 млн руб, сам аукцион пройдет 31 июля с шагом 0,5% от первоначальной цены.

В лот входит участок площадью 13,3 тыс кв м и 8 строений, которые находятся в аренде до 2058 г., при этом 7 из них являются объектами культурного наследия федерального значения. Имущественная часть лота находится в собственности у ОАО «Эксплуатационное предприятие».

Здания Парамоновских складов выставлены как реализация арестованного имущества.

Самое старое строение из комплекса экспортных зерновых складов было построено в середине XIX века, а последнее — в конце 1890-х годов. Большинство помещений находилось в собственности купцов Максимовых и всего два из них принадлежали купцам Парамоновым.