Парамоновские склады в Ростове продадут на аукционе за 8,8 млн руб
Большая часть строений является памятником федерального значения.
Большая часть строений является памятником федерального значения.
На электронной площадке «Южная торговая система» выставили на продажу памятник федерального значения, комплекс Парамоновских складов, который находится недалеко от улицы Береговой в
В лот входит участок площадью 13,3 тыс кв м и 8 строений, которые находятся в аренде до 2058 г., при этом 7 из них являются объектами культурного наследия федерального значения. Имущественная часть лота находится в собственности у ОАО «Эксплуатационное предприятие».
Здания Парамоновских складов выставлены как реализация арестованного имущества.
Самое старое строение из комплекса экспортных зерновых складов было построено в середине XIX века, а последнее — в конце 1890-х годов. Большинство помещений находилось в собственности купцов Максимовых и всего два из них принадлежали купцам Парамоновым.
Напомним, в начале месяца стало известно, что министерство природы Ростовской области выдало предписание освободить родники на Парамоновских складах в центре донской столицы от труб. К родникам должен быть организован бесплатный и свободный проход, так как они находятся в федеральной собственности и являются водными объектами общего пользования.