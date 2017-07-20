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14:47 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму создадут отдельное ведомство, отвечающее за ремонт дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). В структуре исполнительных органов власти Республики Крым создадут отдельное ведомство, которое будет отвечать за реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети в РК.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Главой Республики на сегодняшний день поставлена задача, чтобы у нас был один орган исполнительной власти, который отвечал бы за все. Мы постараемся в скором времени это сделать. Мы планируем создать орган исполнительной власти в Республике Крым. Пока назовем его условно «комитет по дорожному хозяйству», — рассказал вице-премьер.

По словам Нахлупина, данное ведомство будет выделено из структуры министерства транспорта Крыма и будет заниматься «исключительно дорогами», в том числе муниципальными.

«Мы сейчас считаем предельную численность, структурирование, функционал, и мы возьмем на себя обязательства, в том числе по реконструкции и ремонту, содержанию муниципальных дорог», — отметил он.

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