В Крыму создадут отдельное ведомство, отвечающее за ремонт дорог

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Главой Республики на сегодняшний день поставлена задача, чтобы у нас был один орган исполнительной власти, который отвечал бы за все. Мы постараемся в скором времени это сделать. Мы планируем создать орган исполнительной власти в Республике Крым. Пока назовем его условно «комитет по дорожному хозяйству», — рассказал вице-премьер.

По словам Нахлупина, данное ведомство будет выделено из структуры министерства транспорта Крыма и будет заниматься «исключительно дорогами», в том числе муниципальными.