В начале августа омичи получат компенсацию за утерянные поголовья свиней
Заявления от владельцев личных подворий уже начали принимать.
Заявления от владельцев личных подворий уже начали принимать.
Омичи, подворья которых пострадали от африканской чумы свиней, начнут получать компенсационные выплаты за утрату поголовья с 5 августа, сообщает
Сейчас чиновники готовят проект распоряжения регионального правительства о выплатах по фактам утраты поголовья свиней в селе Верблюжье Саргатского района. Они определяют размер компенсаций с учётом живого веса и по цене выше рыночной.
Также сельчанам предложат купить бройлеров, индюков и молодняка крупного рогатого скота по льготной цене.
Напомним, на данный момент в трёх районах — Омском, Саргатском и Любинском — введён режим ЧС и установлен карантин. Всего отчуждено 708 голов свиней.