ФАС уличила самарских строителей в картельном сговоре
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на торгах по строительству в Самарской и Ульяновской областях. Информация об этом появилась сегодня, 20 июля, на сайте ведомства.
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на торгах по строительству в Самарской и Ульяновской областях. Информация об этом появилась сегодня, 20 июля, на сайте ведомства.
По данным ФАС, в марте 2014 года компания ООО «Автодорстрой» заключила антиконкурентное соглашение с ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект». На протяжении последующих 3 лет картель участвовал в 8 аукционах на выполнение строительных и иных работ в Самарской и Ульяновской областях.
«Размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствует об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены», — говорится в сообщении.
В итоге общая сумма госконтрактов, заключенных с минимальным снижением цены, составила 101 млн рублей.
Комиссия ФАС признала компании виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Все материалы по делу ведомство передаст в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции».