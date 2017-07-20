ФАС уличила самарских строителей в картельном сговоре

По данным ФАС, в марте 2014 года компания ООО «Автодорстрой» заключила антиконкурентное соглашение с ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект». На протяжении последующих 3 лет картель участвовал в 8 аукционах на выполнение строительных и иных работ в Самарской и Ульяновской областях.

«Размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствует об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены», — говорится в сообщении.

В итоге общая сумма госконтрактов, заключенных с минимальным снижением цены, составила 101 млн рублей.