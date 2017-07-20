Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью с другом больного раком Задорнова
Что нового в лечении псориаза
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Хрупкие льды Антарктиды
15:37 (мск), источник: Pro Город Самара

ФАС уличила самарских строителей в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на торгах по строительству в Самарской и Ульяновской областях. Информация об этом появилась сегодня, 20 июля, на сайте ведомства.

По данным ФАС, в марте 2014 года компания ООО «Автодорстрой» заключила антиконкурентное соглашение с ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект». На протяжении последующих 3 лет картель участвовал в 8 аукционах на выполнение строительных и иных работ в Самарской и Ульяновской областях.

«Размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствует об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены», — говорится в сообщении.

В итоге общая сумма госконтрактов, заключенных с минимальным снижением цены, составила 101 млн рублей.

Комиссия ФАС признала компании виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Все материалы по делу ведомство передаст в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самарский дорожный активист потерял колесо, наехав на трамвайные рельсы на улице Победы
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Путин подарил Алексеевой гравюру с видом Евпатории (фото)
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь