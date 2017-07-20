КВЗ готов поставить Мексике вертолеты «Ансат»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Казанский вертолетный завод (КВЗ) готов сотрудничать с Мексикой по поставке вертолетов «Ансат», о чем корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор по маркетингу и сбыту КВЗ Валерий Пашко.

Он считает, что Мексике выгодно приобретать «Ансаты» из-за относительно низкой цены.

«У “Ансата” отличные летно-технические характеристики, соотношение “цена-качество” лучше, чем у западных вертолётов, потому что априори русская техника стоит дешевле. Знаете, почему? Не потому, что у нас кризис, а потому что у нас рабочая сила — меньше, комплектующих значительно меньше, поэтому эксплуатанту, когда он считает стоимость летнего часа, получается выгодно», — сказал Пашко.

При этом директор по маркетингу и сбыту КВЗ уверен, что сотрудничество с Мексикой выгодно и самой России.

«Мексика — это огромная страна, как говорится, мягкое подбрюшие нашего главного стратегического противника. Нам, конечно, очень интересно пробраться к этому “брюху”», — сказал Пашко.