КВЗ готов поставить Мексике вертолеты «Ансат»
Директор по маркетингу и сбыту КВЗ Валерий Пашко считает, что Мексике выгодно приобретать «Ансат»
Директор по маркетингу и сбыту КВЗ Валерий Пашко считает, что Мексике выгодно приобретать «Ансат»
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Казанский вертолетный завод (КВЗ) готов сотрудничать с Мексикой по поставке вертолетов «Ансат», о чем корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор по маркетингу и сбыту КВЗ Валерий Пашко.
Он считает, что Мексике выгодно приобретать «Ансаты»
«У “Ансата” отличные
При этом директор по маркетингу и сбыту КВЗ уверен, что сотрудничество с Мексикой выгодно и самой России.
«Мексика — это огромная страна, как говорится, мягкое подбрюшие нашего главного стратегического противника. Нам, конечно, очень интересно пробраться к этому “брюху”», — сказал Пашко.
Ранее стало известно, что «Ансат» заинтересовал делегацию из Мексики на авиасалоне МАКС-2017. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации компании «Рособоронэкспорт» Сергея Ладыгина.