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16:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Ростехнадзор завершил проверку первой очереди нового терминала в «Храброво»

Специалисты не выявили недостатков.

Источник: Калининград.Ru

В аэропорту «Храброво» завершилась комплексная проверка первой очереди нового пассажирского терминала. Специалисты Ростехнадзора не выявили недостатков.

После получения заключения о соответствии АО «Аэропорт «Храброво» подаст документы в Росавиацию для оформления сертификата на осуществление деятельности. Сразу после официального ввода в эксплуатацию новый терминал начнёт принимать пассажиров, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе аэропорта.

Сроки открытия первой очереди терминала неоднократно переносились. Руководство аэропорта обещало запустить объект 1 июня, однако в начале лета его открыли в тестовом режиме для проверки Ростехнадзора. В середине июля в правительстве области заявили, что терминал заработает «через неделю».

Общая площадь новой части аэровокзала составляет 27 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трёх этажей и цоколя, в котором размещается багажное отделение с лентами подачи багажа. На первом этаже находится большая застеклённая концессионная зона, в которой разместятся различные кафе и магазины. Также на первом этаже будет зона выдачи багажа с тремя каруселями. На втором этаже — большая зона вылета. На третьем — служебные помещения, а также зона прилёта.

Глобальная реконструкция объекта включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе и увеличение аэровокзального комплекса. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.

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