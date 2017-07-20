Южноуральцы смогут меньше платить за ОДН

По их показаниям и будут платить жильцы, а не по нормативам. Кстати, Челябинская область по результатам мониторинга вошла в пятерку регионов с завышенными показателями по ОДН. Например, за электроэнергию жители региона платят в два раза больше, чем в Архангельске или Воронеже. А за горячую воду нормативы выше в три раза, чем в Пскове или Подмосковье.