Южноуральцы смогут меньше платить за ОДН
Южноуральцы смогут меньше платить за общедомовые нужды — Госдума накануне приняла закон об изменении принципа начисления платежей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Южноуральцы смогут меньше платить за общедомовые нужды — Госдума накануне приняла закон об изменении принципа начисления платежей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Размер оплаты будет зависеть от реального потребления энергоресурсов. Это касается тех собственников многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета.
По их показаниям и будут платить жильцы, а не по нормативам. Кстати, Челябинская область по результатам мониторинга вошла в пятерку регионов с завышенными показателями по ОДН. Например, за электроэнергию жители региона платят в два раза больше, чем в Архангельске или Воронеже. А за горячую воду нормативы выше в три раза, чем в Пскове или Подмосковье.
«Вдобавок этим законом больше не позволим управляющим компаниям покрывать свои недостачи за счет жильцов. Это те деньги, которые не доплачивают недобросовестные собственники жилья. Заложено банальное воровство энергоресурсов всякими нечестными предпринимателями, которые размещают магазинчики на первых этажах домов, и незаконными парковками», — отмечает Владимир Бурматов, депутат Государственной думы.
Закон принят в трех чтениях и направлен в Совет Федерации на утверждение.
Юлия Габдрахманова.