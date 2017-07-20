США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»

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Об этом сообщается на сайте департамента. В мае 2014 года американская корпорация заключила восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

В начале июля стало известно, что «Роснефть» предложила ExxonMobil доли в нескольких месторождениях. Речь шла о четырех проектах, в частности, обсуждалась продажа доли в Русском месторождении.

В апреле сообщалось, что руководство ExxonMobil обратилось к правительству США с просьбой сделать для нефтяников исключение и разрешить сотрудничество с «Роснефтью». Речь шла о совместном проекте российской и американской компаний в Черном море. Минфин США не разрешил ExxonMobil работать в России.