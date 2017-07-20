США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»
Департамент Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за нарушения санкций против России, введенных
Департамент Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за нарушения санкций против России, введенных
Об этом сообщается на сайте департамента. В мае 2014 года американская корпорация заключила восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
В начале июля стало известно, что «Роснефть» предложила ExxonMobil доли в нескольких месторождениях. Речь шла о четырех проектах, в частности, обсуждалась продажа доли в Русском месторождении.
В апреле сообщалось, что руководство ExxonMobil обратилось к правительству США с просьбой сделать для нефтяников исключение и разрешить сотрудничество с «Роснефтью». Речь шла о совместном проекте российской и американской компаний в Черном море. Минфин США не разрешил ExxonMobil работать в России.
Как сообщал «Ъ», до введения санкций соглашение между ExxonMobil и «Роснефтью» предполагало совместные проекты в Карском, Черном, Чукотском морях и в море Лаптевых. В 2014 году США ввели технологические санкции, которые запрещают западным компаниям привлекать технологии и оборудование для работы в российской Арктике, работать в России на шельфе при глубине моря более 150 м, а также входить в проекты сланцевой добычи.