Федеральный министр связи посетил донской регион
— Первый тестовый футбольный матч на «Ростов-Арене» пройдет в середине ноября при достаточно хорошем обеспечении современными услугами связи, — сказал федеральный министр.
— Первый тестовый футбольный матч на «Ростов-Арене» пройдет в середине ноября при достаточно хорошем обеспечении современными услугами связи, — сказал федеральный министр.
— У нас была хорошая «тренировка» в рамках Кубка Конфедераций, связисты отработали достойно. Уверен, что и чемпионат мира по футболу у нас тоже пройдет на высоком уровне.
По словам его коллеги, регионального министра информационных технологий Ростовской области Германа Лопаткина, завершить строительство инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи на объекте планируется до 1 ноября.
Николай Никифоров также обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым ход строительства логистического центра «Почты России». Глава региона подчеркнул особую важность почтового центра для Ростовской области. Он напомнил, что объект включен в «губернаторскую сотню» приоритетных крупных проектов и находится на сопровождении местных властей на каждом этапе реализации.
Строительство Центра начнется в сентябре, установка оборудования — примерно через год. Особенно удачное расположение объекта, по мнению главы «Почты России», позволит соединить потоки почтовых отправлений из стран Азии и Востока. Макрорегиональный центр будет отправлять корреспонденцию из Ростова в субъекты Южного и Северокавказского округов. Ну и главное для региона, что местные жители будут быстрее всех получать свои посылки, в том числе те, которые идут из дальних стран.
По данным правительства области, на сегодня доступ к интернету уже получили 179 поселков и хуторов Дона, построено 1,7 тысячи километров
И еще одна важная работа — подключение