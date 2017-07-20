Федеральный министр связи посетил донской регион

— У нас была хорошая «тренировка» в рамках Кубка Конфедераций, связисты отработали достойно. Уверен, что и чемпионат мира по футболу у нас тоже пройдет на высоком уровне.

По словам его коллеги, регионального министра информационных технологий Ростовской области Германа Лопаткина, завершить строительство инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи на объекте планируется до 1 ноября.

Николай Никифоров также обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым ход строительства логистического центра «Почты России». Глава региона подчеркнул особую важность почтового центра для Ростовской области. Он напомнил, что объект включен в «губернаторскую сотню» приоритетных крупных проектов и находится на сопровождении местных властей на каждом этапе реализации.

Строительство Центра начнется в сентябре, установка оборудования — примерно через год. Особенно удачное расположение объекта, по мнению главы «Почты России», позволит соединить потоки почтовых отправлений из стран Азии и Востока. Макрорегиональный центр будет отправлять корреспонденцию из Ростова в субъекты Южного и Северокавказского округов. Ну и главное для региона, что местные жители будут быстрее всех получать свои посылки, в том числе те, которые идут из дальних стран.

В рамках визита Никифоров обсудил с главой донского региона реализацию еще одного значимого федерального проекта, — по устранению цифрового неравенства.

По данным правительства области, на сегодня доступ к интернету уже получили 179 поселков и хуторов Дона, построено 1,7 тысячи километров волоконно-оптических линий связи.