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19:28 (мск), источник: "Российская газета"

Власти: Крым тратит на дороги меньше, чем Краснодарский край

В Совмине РК посчитали, сколько тратят на ремонт и содержание одного километра дорог в Крыму и в Краснодарском крае и увидели, что у соседей сумма получается значительно больше.

— Дорожный фонд республики в 2017 году за счет разных статей, начиная от штрафов и заканчивая акцизами, составит 4,92 миллиарда рублей, для сравнения в Краснодарском крае — 23,520 миллиарда, — говорит заместитель председателя Совмина РК Виталий Нахлупин. — Естественно, эти цифры режут слух.

Так, например, на строительство дорог первой категории: в Краснодарском крае тратят 2411 тысячи рублей, а в Крыму — 558 тысяч, второй категории — соответственно 884 и 352 тысячи рублей, третьей категории — 462 и 313. И только расходы на ремонт и содержание дорог двух последующих категорий более или менее сравнимы: четвертой — 355 и 289, пятой — 338 и 275 тысяч рублей соответственно.

— Мы планируем сравнить Крым со всем Южным федеральным округом, чтобы при формировании бюджета РК на 2018 год у нас были аргументы, — сообщил он. — Тем более, что категории дорог в населенных пунктах Крыма предусматривают нагрузку 6−8 тысяч автомобилей в сутки, а фактически в курортный сезон в выходные дни она достигает 47 тысяч, в остальные дни — 28−32 тысячи. Соответственно, из-за сверхнормативной нагрузки дороги чаще приходится ремонтировать. А дефицит средств не позволяет в поставленные сроки привести дороги в нормативное состояние, а также заняться противооползневыми работами.

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