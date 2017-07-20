Замглавы Минпромторга нашёл на Центральном рынке Калининграда санкционные товары

Источник: Калининград.Ru

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов во время визита на Центральный рынок Калининграда нашёл там санкционные продукты. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 20 июля.

Рынок хороший, порадовало наличие местных продуктов. Их около 80%, что и неудивительно, ведь тут эксклав. Но каким-то образом проникают и санкционные. Но в целом качество товаров хорошее — покупатели довольны, — сообщил замминистра.

По его мнению, Центральный рынок Калининграда является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе. Комментируя цены на продовольствие, Евтухов сказал, что «всегда хочется дешевле».

«Трудно сравнивать, конечно. Но в любом случае нужно развивать конкуренцию и увеличивать количество торговых площадей. По этому показателю на душу населения мы очень уступаем многим странам», — отметил Евтухов.