Замглавы Минпромторга нашёл на Центральном рынке Калининграда санкционные товары
При этом Виктора Евтухова порадовало, что 80% продукции выращено в регионе.
При этом Виктора Евтухова порадовало, что 80% продукции выращено в регионе.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов во время визита на Центральный рынок Калининграда нашёл там санкционные продукты. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 20 июля.
Рынок хороший, порадовало наличие местных продуктов. Их около 80%, что и неудивительно, ведь тут эксклав. Но
По его мнению, Центральный рынок Калининграда является крупнейшим в
«Трудно сравнивать, конечно. Но в любом случае нужно развивать конкуренцию и увеличивать количество торговых площадей. По этому показателю на душу населения мы очень уступаем многим странам», — отметил Евтухов.
По его словам, в стране необходимо активно развивать рыночную, ярмарочную и стационарную торговлю, чтобы таким образом оказывать влияние на цену и качество производимых товаров.