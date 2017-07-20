Казахстанские фармкомпании оштрафовали на 500 млн за сговор на рынке

Источник: Nur.kz

В Казахстане вынесены последние решения судов в пользу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по факту выявления картельного сговора на лекарственном рынке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

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Как ранее уже сообщалось, постановлением суда города Алматы от 11 апреля 2017 года оставлено без изменений постановление СМАС г. Алматы от 7 февраля 2017 года о признании виновным ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» за создание картеля на лекарственном рынке.

«Аналогичные решения приняты и в отношении остальных двух участников картельного соглашения — ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» и ТОО «СТОФАРМ».

Так, постановлениями судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского и Костанайского областных судов от 27 апреля и 3 июля 2017 года оставлены без изменений постановления СМАС г. Павлодара от 17 марта 2017 года и г. Костаная от 6 июня 2017 года о признании виновными этих компаний за правонарушение, предусмотренное статьей 159 частью первой КоАП, — говорится в сообщении.

Общая сумма штрафных санкций по трем компаниям составила порядка 500 млн тенге.

Решения вступили в законную силу.