Казахстанские фармкомпании оштрафовали на 500 млн за сговор на рынке
Выявлен картельный сговор на лекарственном рынке.
Выявлен картельный сговор на лекарственном рынке.
В Казахстане вынесены последние решения судов в пользу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по факту выявления картельного сговора на лекарственном рынке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Как ранее уже сообщалось, постановлением суда города Алматы от 11 апреля 2017 года оставлено без изменений постановление СМАС г. Алматы от 7 февраля 2017 года о признании виновным ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» за создание картеля на лекарственном рынке.
«Аналогичные решения приняты и в отношении остальных двух участников картельного соглашения — ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» и ТОО «СТОФАРМ».
Так, постановлениями судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского и Костанайского областных судов от 27 апреля и 3 июля 2017 года оставлены без изменений постановления СМАС г. Павлодара от 17 марта 2017 года и г. Костаная от 6 июня 2017 года о признании виновными этих компаний за правонарушение, предусмотренное статьей 159 частью первой КоАП, — говорится в сообщении.
Общая сумма штрафных санкций по трем компаниям составила порядка 500 млн тенге.
Решения вступили в законную силу.
По состоянию на 18 июля 2017 года ТОО «СТОФАРМ» в бюджет государства уплачен монопольный доход, полученный в результате осуществления монополистической деятельности, в размере 2 366 766 тенге.