Резиденция в Выборгском районе вошла в тройку самых дорогих загородных домов страны

Авторами рейтинга стали эксперты базы данных о недвижимости ЦИАН. Для составления списка они сравнили цены на усадьбы по всей России.

Источник: ivbg.ru

Усадьба в Первомайском является частью коттеджного поселка «Сан Репино» и стоит более миллиарда рублей. Площадь участка составила 8,3 тысячи квадратных метров, а площадь самого дома — 970 квадратных метров.

Резиденция располагает бассейном, SPA-зоной, каминным залом, зимним садом и профессиональным теннисным кортом. В нашу подборку самых недорогих коттеджей Ленобласти для отдыха резиденция из Первомайского точно не попала бы — ее стоимость слегка превышает допустимые рамки.

Источник: ivbg.ru