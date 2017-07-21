Резиденция в Выборгском районе вошла в тройку самых дорогих загородных домов страны
Резиденция в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти вошла в тройку самых дорогих усадьб страны.
Резиденция в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти вошла в тройку самых дорогих усадьб страны.
Авторами рейтинга стали эксперты базы данных о недвижимости ЦИАН. Для составления списка они сравнили цены на усадьбы по всей России.
Усадьба в Первомайском является частью коттеджного поселка «Сан Репино» и стоит более миллиарда рублей. Площадь участка составила 8,3 тысячи квадратных метров, а площадь самого дома — 970 квадратных метров.
Резиденция располагает бассейном,
Самая дорогая усадьба страны, что неудивительно, находится на московской Рублевке— дом в элитном поселке «Жуковка 21» обойдутся покупателю в 6,83 миллиарда рублей. Второе место заняла резиденция в Серебряном бору столицы — ее можно приобрести за 2,96 миллиарда рублей.