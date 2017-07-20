Ждать ли девальвацию тенге после EXPO, рассказал финансист
Будет ли девальвация национальной валюты после EXPO, рассказал управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Будет ли девальвация национальной валюты после EXPO, рассказал управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пост об этом финансовый эксперт опубликовал на своей странице в Facebook.
«Все чаще читаю и слышу о возможной девальвации тенге по отношению к доллару. При этом используют такие популистические заявления, которые в принципе к курсу никакого отношения не имеют. Например, закончится EXPO и, все, курс будет девальвирован. Потом приводят вариант, что Нацбанк РК дал деньги ККБ и это увеличит денежную массу и повлияет на курс, так как включили печатный станок. Сейчас то же самое говорят про новую программу помощи БВУ», — написал Хусаинов.
Финансист отметил, что такие заявления «говорят только о том, что люди совершенно далеки от экономических процессов, которые проходят в стране».
«Давайте начнем с того, что сейчас у нас понимают под девальвацией — под девальвацией у нас понимают резкое обесценение валюты в течение короткого срока времени (в нашем понимании — это
По его словам, в краткосрочной перспективе курс тенге сейчас по сути зависит только от двух факторов — курса рубля и цен на нефть. В среднесрочной перспективе, как он отметил, нужно учитывать еще платежный баланс, экономические факторы, такие как инфляция и денежная масса. В долгосрочной перспективе нужно смотреть на производительность труда и его отставание от темпов роста в США и других странах. Также Хусаинов пояснил про помощь банкам и предоставление ликвидности.
«У банков сейчас нет проблем с ликвидностью, о чем свидетельствует сумма стерилизованной массы НБ РК через свои ноты. Там огромная сумма, и это означает, что банкам нужны не деньги, а капитал. Это совершенно разные вещи. И когда БВУ предоставляется помощь, эта помощь сразу же утилизируется Нацбанком. Поэтому говорить про печатный станок весьма глупо и неверно», — написал он.
По утверждению эксперта, для того, чтобы увеличить денежную массу в стране, которая может оказать давление на курс, нужно: 1. Снижение процентных ставок НБ РК, что приведет к тому, что БВУ выгоднее кредитовать, чем держать деньги у регулятора, и это приведет к притоку денежной массы в экономику. И то это приведет больше не к девальвации, а к росту инфляции, а вот рост инфляции в будущем может уже влиять на курс, но это влияние уже среднесрочное.2. Рост экономической активности. На фазе роста появляются дополнительные проекты, которые будут способны кредитоваться, и это вызовет увеличение кредитования со стороны БВУ, что также приведет к росту денежной массы.
«Поэтому девальвации в ближайшие годы мы вообще не увидим, а темпы обесценения тенге по отношению к доллару США в принципе зависят больше от внешних факторов в краткосрочной перспективе и от внутренних в среднесрочной и долгосрочной. Если обесценение будет в пределах разницы в ставках между долларами и тенге и на уровне инфляции, то это нормальный процесс, который никак не влияет на обесценение депозитов населения и ускоряет процесс дедолларизации. Например, если доллар через год будет стоить 350−360 тенге, то это не девальвация, а обесценение в пределах нормальных экономических процессов», — пояснил Хусаинов.