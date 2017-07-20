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18:00 (мск), источник: Tengrinews

Ждать ли девальвацию тенге после EXPO, рассказал финансист

Будет ли девальвация национальной валюты после EXPO, рассказал управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пост об этом финансовый эксперт опубликовал на своей странице в Facebook.

«Все чаще читаю и слышу о возможной девальвации тенге по отношению к доллару. При этом используют такие популистические заявления, которые в принципе к курсу никакого отношения не имеют. Например, закончится EXPO и, все, курс будет девальвирован. Потом приводят вариант, что Нацбанк РК дал деньги ККБ и это увеличит денежную массу и повлияет на курс, так как включили печатный станок. Сейчас то же самое говорят про новую программу помощи БВУ», — написал Хусаинов.

Финансист отметил, что такие заявления «говорят только о том, что люди совершенно далеки от экономических процессов, которые проходят в стране».

«Давайте начнем с того, что сейчас у нас понимают под девальвацией — под девальвацией у нас понимают резкое обесценение валюты в течение короткого срока времени (в нашем понимании — это один-два дня). Так вот, после перехода на свободно плавающий курс такой сценарий в принципе невозможен, так как уже нет фиксированного курса тенге по отношению к доллару. Поэтому говорить о девальвации в принципе уже неверно и неактуально. Можно говорить о факторах, которые влияют на курс тенге в краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективах», — пояснил эксперт.

По его словам, в краткосрочной перспективе курс тенге сейчас по сути зависит только от двух факторов — курса рубля и цен на нефть. В среднесрочной перспективе, как он отметил, нужно учитывать еще платежный баланс, экономические факторы, такие как инфляция и денежная масса. В долгосрочной перспективе нужно смотреть на производительность труда и его отставание от темпов роста в США и других странах. Также Хусаинов пояснил про помощь банкам и предоставление ликвидности.

«У банков сейчас нет проблем с ликвидностью, о чем свидетельствует сумма стерилизованной массы НБ РК через свои ноты. Там огромная сумма, и это означает, что банкам нужны не деньги, а капитал. Это совершенно разные вещи. И когда БВУ предоставляется помощь, эта помощь сразу же утилизируется Нацбанком. Поэтому говорить про печатный станок весьма глупо и неверно», — написал он.

По утверждению эксперта, для того, чтобы увеличить денежную массу в стране, которая может оказать давление на курс, нужно: 1. Снижение процентных ставок НБ РК, что приведет к тому, что БВУ выгоднее кредитовать, чем держать деньги у регулятора, и это приведет к притоку денежной массы в экономику. И то это приведет больше не к девальвации, а к росту инфляции, а вот рост инфляции в будущем может уже влиять на курс, но это влияние уже среднесрочное.2. Рост экономической активности. На фазе роста появляются дополнительные проекты, которые будут способны кредитоваться, и это вызовет увеличение кредитования со стороны БВУ, что также приведет к росту денежной массы.

«Поэтому девальвации в ближайшие годы мы вообще не увидим, а темпы обесценения тенге по отношению к доллару США в принципе зависят больше от внешних факторов в краткосрочной перспективе и от внутренних в среднесрочной и долгосрочной. Если обесценение будет в пределах разницы в ставках между долларами и тенге и на уровне инфляции, то это нормальный процесс, который никак не влияет на обесценение депозитов населения и ускоряет процесс дедолларизации. Например, если доллар через год будет стоить 350−360 тенге, то это не девальвация, а обесценение в пределах нормальных экономических процессов», — пояснил Хусаинов.

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