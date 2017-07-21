ФАС приостановила рассмотрение спора воронежской и московской кулинарных лавок

Источник: Вести - Воронеж

Антимонопольщики приостановили рассмотрение спора двух компаний из-за торгового знака Кулинарная лавка. Специалисты решили провести дополнительную патентоведческую экспертизу.

Напомним, московская компания «Селена» владеющая «Кулинарной лавкой братьев Караваевых» обвинила воронежскую «Кулинарную лавку Варвары» в воровстве названия. По их словам, свой товарный знак зарегистрировали в Роспатенте несколько лет назад. И уже не раз просили воронежцев изменить название. Так, например, уже сделали в других регионах — Самаре, Перми, Сочи.

Адвокат столичных владельцев общепита настаивает, одинаковым оказалось не только сочетание слов, но и дизайн интерьера кафе и оборудование. Говорят, это подтверждают исследования центра «Левада» — до 80% потребителей посчитали, что интерьер принадлежит одной и той же сети заведений. При этом, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60% респондентов ответили, что перепутать два заведения не смогли бы. Теперь свое решение после проведения патентоведческой экспертизы, вынесут антимонопольщики.

Андрей Логошин, и.о. руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области: