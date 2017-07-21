ФАС приостановила рассмотрение спора воронежской и московской кулинарных лавок
Специалисты проведут дополнительную экспертизу.
Специалисты проведут дополнительную экспертизу.
Антимонопольщики приостановили рассмотрение спора двух компаний
Напомним, московская компания «Селена» владеющая «Кулинарной лавкой братьев Караваевых» обвинила воронежскую «Кулинарную лавку Варвары» в воровстве названия. По их словам, свой товарный знак зарегистрировали в Роспатенте несколько лет назад. И уже не раз просили воронежцев изменить название. Так, например, уже сделали в других регионах — Самаре, Перми, Сочи.
Адвокат столичных владельцев общепита настаивает, одинаковым оказалось не только сочетание слов, но и дизайн интерьера кафе и оборудование. Говорят, это подтверждают исследования центра «Левада» — до 80% потребителей посчитали, что интерьер принадлежит одной и той же сети заведений. При этом, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60% респондентов ответили, что перепутать два заведения не смогли бы. Теперь свое решение после проведения патентоведческой экспертизы, вынесут антимонопольщики.
Андрей Логошин, и.о. руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области:
«Проведение патентоведческой экспертизы поручить союзу