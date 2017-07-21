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10:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Еще пять станций метро планируют интегрировать с МЦК в ближайшее время

Кроме того, в следующем году интервал движения поездов на МЦК в часы пик могут сократить до четырех минут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В следующем году поезда на МЦК могут пустить с четырехминутным интервалом. Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Мы уже с начала запуска МЦК в часы пик перешли с шести минут до пяти. И предполагается, что в следующем году достигнем четырехминутного интервала. Каждая такая минута дается с большим трудом, потому что это касается организации всей железнодорожной системы на Московском центральном кольце.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Сейчас пассажиры могут перейти на МЦК с электричек и станций метро. «Предполагается еще пять станций метро интегрировать с МЦК. Из них одну действующую, четыре строящиеся», — подчеркнул Сергей Собянин.

Он напомнил, что в этом году в Москве реализуется масштабный проект по благоустройству полуторакилометрового радиуса от станций МЦК. Это сделает более удобным переход с одного вида с одного вида общественного транспорта на другой.

«Все эти мероприятия разгрузят МЦК и сделают его более комфортным, с одной стороны, с другой — более интегрированным в городской транспорт», — сказал Мэр Москвы.

Еще один масштабный городской проект — Третий пересадочный контур (ТПК). По протяженности новая линия в три раза больше, чем действующая Кольцевая, и больше, чем МЦК. Это свыше 60 километров линий метро и около 30 станций.

Сейчас идет строительство 25 километров. «Первый сегмент — от “Делового центра” до “Петровского парка” — будет запущен в ближайшие месяцы», — сообщил Сергей Собянин. По его словам, вводить кольцо будут поэтапно, сегментами. На это понадобится три или четыре года.

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В этом году основные работы могут закончить и на Калининско-Солнцевской линии — самой длинной ветке метрополитена. «Это больше 20 километров линий метро, большое количество станций. До “Раменок” мы уже построили и ввели часть этой ветки, но что касается “Новопеределкина”, “Солнцева” и “Рассказовки”, я думаю, что все основные работы в этом году уже будут закончены, мы этот участок обкатаем и где-то в начале следующего года запустим для пассажиров», — сказал Сергей Собянин.

Кроме того, осенью планируют запустить развязку Профсоюзная — МКАД на юго-западе столицы. Проект планировали построить вместе с головным участком Калужского шоссе. Будет достроена и новая эстакада — участок, благодаря которому можно будет выехать сМосфильмовской улицы на улицу Генерала Дорохова.

Сергей Собянин отметил, что в этом году улицы соединят — и горожане, проживающие в районе Мосфильмовской, смогут выезжать за город напрямую.

Мэр Москвы подчеркнул, что такого интенсивного дорожного строительства, которое ведется в последние годы в Москве, не было никогда: «За эти годы мы построили и реконструировали около 500 километров дорог, 150 эстакад, тоннелей, мостов, 13 крупнейших развязок на МКАД». Он также отметил, что развивается и пригородное сообщение, создаются новые выделенные магистральные пути для пригородных электричек.

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