Еще пять станций метро планируют интегрировать с МЦК в ближайшее время
Кроме того, в следующем году интервал движения поездов на МЦК в часы пик могут сократить до четырех минут.
Кроме того, в следующем году интервал движения поездов на МЦК в часы пик могут сократить до четырех минут.
В следующем году поезда на МЦК могут пустить с четырехминутным интервалом. Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».
Мы уже с начала запуска МЦК в часы пик перешли с шести минут до пяти. И предполагается, что в следующем году достигнем четырехминутного интервала. Каждая такая минута дается с большим трудом, потому что это касается организации всей железнодорожной системы на Московском центральном кольце.
Сейчас пассажиры могут перейти на МЦК с электричек и станций метро. «Предполагается еще пять станций метро интегрировать с МЦК. Из них одну действующую, четыре строящиеся», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он напомнил, что в этом году в Москве реализуется масштабный проект по благоустройству полуторакилометрового радиуса от станций МЦК. Это сделает более удобным переход с одного вида с одного вида общественного транспорта на другой.
«Все эти мероприятия разгрузят МЦК и сделают его более комфортным, с одной стороны, с другой — более интегрированным в городской транспорт», — сказал Мэр Москвы.
Сейчас идет строительство 25 километров. «Первый сегмент — от “Делового центра” до “Петровского парка” — будет запущен в ближайшие месяцы», — сообщил Сергей Собянин. По его словам, вводить кольцо будут поэтапно, сегментами. На это понадобится три или четыре года.
В этом году основные работы могут закончить и на
Кроме того, осенью планируют запустить развязку Профсоюзная — МКАД на
Мэр Москвы подчеркнул, что такого интенсивного дорожного строительства, которое ведется в последние годы в Москве, не было никогда: «За эти годы мы построили и реконструировали около 500 километров дорог, 150 эстакад, тоннелей, мостов, 13 крупнейших развязок на МКАД». Он также отметил, что развивается и пригородное сообщение, создаются новые выделенные магистральные пути для пригородных электричек.