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03:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Трассы нового поколения появляются в Хабаровском крае

В регионе реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае идут работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня замена дорожного полотна производится по нескольким улицам города Хабаровска и в сельских поселениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

К ремонту дорожного покрытия на улице Ленина в краевом центре приступили в мае 2017 года. Эта автодорога является одной из самых оживленных в городе. Протяженность участка составляет более 2 км. Общая стоимость работ составляет порядка 41 млн рублей. Привести объект в нормативное состояние планируется к 20 августа.

 — Для ремонта трасс в центре Хабаровска используется немецкий асфальтоукладчик. Его производительность и скорость в разы выше, качество укладки асфальтобетонной смеси лучше, чем у привычной для Дальнего Востока техники. На следующий год таким же образом планируем обновить улицу Муравьева-Амурского и Карла Маркса, — рассказывает главный специальный управляющий дорожными работами Дмитрий Поношетенко.

На подъезде к селу Заозерному Хабаровского района по плану отремонтируют около 9 км дороги. Общая стоимость работ составляет свыше 38 млн рублей. Здесь подрядчику предстоит не только модернизировать дорожное полотно, но и обустроить обочины, ливневые канализации, нанести разметку и установить недостающие дорожные знаки.

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В сельских районах верхнее покрытие дорог отличается от городских. Асфальт сельских магистралей относится к марке А.

 — Асфальтобетон типа А не используется в городе. Он отличается большим количеством камней, что позволяет сделать основание покрытия более прочным. К тому же, сцепление автомобильных шин с дорогой намного лучше. Применяемый состав выдерживает температуру от -50 до +40 градусов. А разогнаться по такой трассе можно до 110 км/ч, — объяснил генеральный директор ООО «ДальИнтерСервис» Вячеслав Цыганов. ИА «Хабаровский край сегодня» также сообщает, что магистрали, ведущие к ТОСЭРам, будут состоять из материалов нового поколения.

 — Дорога около Ракитного прилегает к территории опережающего развития. Именно поэтому при ее замене мы будем использовать полимеры. Для Хабаровского края это необычный продукт. Такие вещества добавляются в битум во время укладки асфальта. Материал дорогой, но срок службы полотна увеличивается до 10 лет. Полимеры позволяют достичь устойчивости к разрывам и перепадам температур, — продолжил Вячеслав Цыганов.

Закончить все работы на улице Ленина и на подъезде к Заозерному планируется во второй декаде августа. Всего в 2017 году планируется построить, реконструировать и отремонтировать около 40 участков дорог. На эти цели выделено более 1,4 млрд рублей, в том числе 625 млн из федерального бюджета, 675 млн рублей — из краевого и 149 млн рублей обеспечит местная казна.

«В приоритетном порядке в рамках проекта мы приступили к ремонту самых загруженных участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также мест концентрации ДТП, — сообщил заместитель начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта края Павел Андрюшко. — Этот проект предполагает систему нескольких уровней контроля. Состояние выполненной работы проверяется ведомствами и министерствами РФ. В проекте могут участвовать горожане и жители районов, на территории которых идет ремонт. Для них действуют специальные интернет-сервисы, один из них — бкд.рф, где активисты могут оставить отзыв, обратить внимание контролирующих структур на недочеты в работе и нарушения технологий при проведении ремонта улиц. Кроме того, созданы аккаунты в социальной сети “Вконтакте”. В перспективе планируется создать систему слежения за работами в режиме онлайн».

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