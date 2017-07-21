Рыболовецкая артель реконструировала завод в Хабаровском крае

Источник: AP 2017

В Охотском районе Хабаровского края рыболовецкая артель «Иня» провела реконструкцию завода по переработке рыбы и ввела в эксплуатацию его третью очередь.

По словам заместителя председателя артели Виктор Кривченко, модернизация рыбозавода в посёлке Новое Устье ведётся с 2010 года. За это время предприятие построило холодильник на три тысячи тонн, цех по переработке краба и другие объекты.

«Недавно ввели в эксплуатацию линию рассольной заморозки сельди, позволяющую выпускать сельдь по качеству международного уровня. Объём вложений составил 2,5 миллиона долларов, а в общей сложности в завод вложено уже порядка 9,5 миллионов долларов», — сообщил Виктор Кривченко информационному агентству «Интерфакс».

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в прошлом году регион стал пятым в списке городов России с высокими показателями добытой рыбы. В этом сезоне летняя лососёвая путина стартовала в начале июля, и по прогнозам экспертов обещает быть неурожайной. Промысел ведут около 80 предприятий, всего в регионе работают 150 рыбодобывающих организаций.