Давление на дальневосточный бизнес будут снижать силами Правительства РФ и Генпрокуратуры

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 июля, AmurMedia.

Меры по снижению административного давления на дальневосточный бизнес обсудили на заседании рабочей группы президиума Госсовета по вопросу развития Дальнего Востока. Возглавляет группу Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края. Мероприятие прошло в Москве в среду, 19 июля. Правительство РФ и министерство развития Дальнего Востока совместно с Генпрокуратурой РФ разработали конкретный план снижения количества контрольно-надзорных проверок и подготовили меры по защите предпринимательской деятельности, сообщает корр. AmurMedia в Москве.

Национальный рейтинг инвестиционного климата субъектов РФ 2017 года показал, что административное давление на бизнес в регионах Дальнего Востока в 2,5 раза выше, чем в других регионах страны. С 2016 года динамика ухудшилась в 6 регионах, среди которых — Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Камчатския край, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

В докладе рабочей группы президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока сказано: «На вопрос “Проводятся ли в Вашем регионе заказные проверки” только 5% представителей малого и среднего бизнеса ответили “Нет”. А на вопрос “По Вашему мнению, каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если Вашим оппонентом будут государственные органы” — нет никаких шансов или очень низкие — так ответило 68% предпринимателей Дальнего Востока».

За экспертным комментарием мы обратились к Константину Богданенко, главе дальневосточной дирекции объединения предпринимателей «Опора России». Он считает, что не стоит выделять какую-то одну проблему, решение которой станет ключевым фактором экономического развития востока страны. Хотя, безусловно, что необоснованные проверки — вещь, которая мешает жить.

— Общий эмоциональный фон в связи с проверками, которые во многом бессмысленны и часто противоречат здравому смыслу, сильно ухудшается. В целом для бизнесменов, работающих здесь давно и всегда, это, наверное, не страшно. Но если рассуждать о Дальнем Востоке и конкретно о Приморском крае, как лучшем месте для ведения бизнеса, куда можно, бросив всё, уехать работать и жить, подобного рода эмоциональная составляющая имеет большое значение, — пояснил Константин Богданенко.

Министерство развития Дальнего Востока совместно с Генпрокуратурой РФ предлагают меры по защите предпринимательской деятельности, которые можно назвать просто «эпохальной либерализацией». Дальний Восток может стать самой свободной территорий для ведения бизнеса в России.

Предлагается ввести запрет на заключение под стражу предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях, на период следствия до вынесения решения суда. Само следствие по делам бизнеса должно происходить не более 6 месяцев. Если к этому сроку доказательства не собраны, то продления периода следствия не будет. Исключается применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятия, включая изъятие жестких дисков с их компьютеров и серверов.

Предлагается ограничить количество внеплановых проверок предпринимателей: не более 30% от количества плановых проверок. Сократить срок проведения проверки до 1 дня. Предметом «визита» органов должен быть только конкретный факт нарушения, а не поиск этого факта. Вводится экономическая ответственность правоохранительных и контрольно-надзорных органов за действия, в результате которых нанесен экономический ущерб деятельности предприятия. Будут привлекаться к ответственности граждане, по заявлению которых проведана проверка не давшая результатов. Объединения предпринимателей (ТПП, Опора России, Деловая Россия и др.) получат право представлять интересы их членов в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц.

Константин Богданенко, глава дальневосточной дирекции «Опоры России» считает, что экономическому развитию востока страны не хватает реализации того, что уже намечено:

— Самое главное, не хватает применения, реализации того, что намечено. Если бы было реализовано всё, что намечено, если бы профессионально, качественно и ответственно работали те государственные органы, которым поручено выполнять определённые задачи, мы бы уже были лучшей территорией для ведения бизнеса.

Константин Богданенко указывает на то, что далеко не во всех Государственных программах появились «дальневосточные разделы», которые должны содержать цели, задачи и план по обеспечению опережающего развития конкретных экономических отраслей и сфер Дальнего Востока.

Первый этап формирования «дальневосточных разделов» завершился ещё 1 апреля 2017 года. Но из 27 программ только в 20 внесли «дальневосточные разделы», и только в 4 содержатся конкретные решения по развитию ДФО. Это четыре госпрограммы на 2011 — 2020 годы — «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие физической культуры и спорта» и «Доступная среда».

В 16 программах, где «дальневосточный раздел» есть, нет целей по достижению показателей социально-экономического развития дальневосточных регионов выше среднероссийского уровня. Поэтому большая часть Госпрограмм, в которых всё-таки появился «дальневосточный раздел», не способны обеспечить опережающее развитие региона.

«Далеко не все федеральные органы исполнительной власти в своей работе руководствуются приоритетом развития Дальнего Востока, определенным Президентом РФ Владимиром Путиным» — отмечают участники рабочей группы президиума Госсовета.

Под необоснованное административное давление попадают и резиденты ТОРов (Территории опережающего развития). В июне 2017 года был проведён опрос резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, который показал, что половина инвесторов столкнулась с различными проверками со стороны контрольно-надзорных органов. При этом 80% из этих резидентов осуществляли свою деятельность менее 1 года. «В отношении 10% инвесторов было проведено свыше 5 проверок, а в отношении еще 7% — свыше 10 проверок. В совокупности это более 420 проверок в отношении 60 инвесторов».

Для преодоления «гнёта проверок» в ТОРах и «Свободном порте Владивосток» будет воплощена новая модель контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает, что инвестор сам определит режим осуществления контроля и надзора в отношении своей деятельности. В рамках специального режима инвестор сам проведёт у себя проверку на соответствие с установленными требованиями. Корпорация развития Дальнего Востока включит этого инвестора в специальный реестр, который будет доступен в сети Интернет. После включения в реестр органам государственного контроля (надзора) запрещается проведение плановых проверок резидента, самостоятельно отчитавшегося о своей работе. В случае если обнаружится, что инвестор ввёл в заблуждение Корпорацию развития Дальнего Востока, его вычеркнут из реестра и накажут соответствующими штрафами.