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07:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Работающим пенсионерам прибавят пенсию

Пенсионный фонд России скорректирует пенсии работающим.

С 1 августа 2017 года работающих пенсионеров ждет некоторое повышение пенсий. Это будет так называемый пересчет или корректировка страховой части пенсии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сравнительно недавно российские власти заявили, что повышение пенсий работающим пенсионерам будет произведено с 1 августа 2017 года. Корректировку проведет Пенсионный фонд России (ПФР). Характерной особенностью перерасчета будет его беззаявительная форма. Это означает, что индексация будет проходить в автоматическом режиме. Никаких заявлений работающим пенсионерам писать не придется.

Правда, данная корректировка коснется лишь тех работающих пенсионеров по старости и инвалидности, кто в 2016 году и в первом квартале текущего года трудился и получал официальную зарплату, т.е. именно с этой его зарплаты производились отчисления в ПФР. Здесь следует подчеркнуть, что прибавка пенсии не будет очень существенной — сумма максимальной доплаты к пенсии будет составлять 235,74 рубля.

В минувшем году вследствие проведенных перерасчетов надбавку получили 12,9 млн пенсионеров, которые официально трудоустроены. Отметим, пенсионный стаж для женщин и мужчин в России, равно как и возраст выхода на заслуженный отдых, волнует многих россиян. В 2017 году уже поменялся размер начисляемых пенсий, которые теперь во многом зависят от количества проработанных лет. Причиной этому послужил некоторые положительные изменения в российской экономике.

Кому надбавки?

Из нововведений следует отметить, что с этого года расчет пенсий выполняется в следующем порядке: россияне, стаж работы которых превысит 35 лет, имеют право на получение надбавки. А женщинам, проработавшим более 40 лет, и мужчинам, чей трудовой стаж превысил 45 лет, надбавки к пенсиям начисляются в максимальном размере.

Следует отметить, что пенсии с текущего года разделены на две части: страховая и накопительная. Помимо трудового стажа, сумма пенсии зависит и от суммы заработной платы. Вместе с тем следует учесть, что годы обучения в стаж отныне не будут входить, а вот время, проведенное в декретном отпуске и время службы в Вооруженных силах, войдут в стаж. В страховой стаж теперь засчитывается и декретный отпуск до пяти лет.

Таким образом, как видим, власти хотят мотивировать население страны увеличить срок своей трудовой деятельности. Ведь каждый год, отработанный сверх минимального стажа, позволит увеличить начисления. Эти надбавки составят неплохую сумму, особенно при среднем и высоком уровнях заработных плат.

Увеличился минимальный трудовой стаж.

Главным изменением, которое начало действовать в этом году, стало увеличение минимального трудового стажа. Теперь он должен быть не менее семи лет, а иначе на получение пенсионного пособия рассчитывать не придется. Исключением будут инвалиды и лица, потерявшие кормильца. Напомним, минимальная социальная пенсия в текущем году составляет порядка 8−9 тыс. рублей.

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