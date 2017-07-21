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08:06 (мск), источник: АиФ Омск

Ко Дню города в Омске покрасят и помоют все мосты

Закончить все работы планируется к 27 июля.

Сотрудники БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» покрасят и помоют все омские мосты ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Работы будут идти каждый день, если не помешают дожди, до 25—27 июля.

Комсомольский мост уже привели в порядок, на очереди Ленинградский, где накануне закончили основные работы по переустройству линии контактной сети.

«Мы используем быстросохнущие краски с повышенным коэффициентом прочности. Это позволяет мостам не только надолго сохранять приглядный вид, но и снижает до минимума неудобства для пешеходов и автомобилистов», — рассказал главный инженер БУ Алексей Попов.

Предприятие обслуживает 40 объектов, в том числе мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы и скоро начнёт готовить их к зиме.

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