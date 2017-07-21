Ко Дню города в Омске покрасят и помоют все мосты
Закончить все работы планируется к 27 июля.
Закончить все работы планируется к 27 июля.
Сотрудники БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» покрасят и помоют все омские мосты ко Дню города, сообщает
Работы будут идти каждый день, если не помешают дожди, до
Комсомольский мост уже привели в порядок, на очереди Ленинградский, где накануне закончили основные работы по переустройству линии контактной сети.
«Мы используем быстросохнущие краски с повышенным коэффициентом прочности. Это позволяет мостам не только надолго сохранять приглядный вид, но и снижает до минимума неудобства для пешеходов и автомобилистов», — рассказал главный инженер БУ Алексей Попов.
Предприятие обслуживает 40 объектов, в том числе мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы и скоро начнёт готовить их к зиме.