«Почту России» в Хабаровском крае оштрафовали за пропажу посылки из Таиланда
Житель края пожаловался на почтовиков в управление Роспотребнадзора.
Житель края пожаловался на почтовиков в управление Роспотребнадзора.
«Почту России» привлекли к административной ответственности. Житель Хабаровского края, который так и не дождался своей посылки из Таиланда, написал заявление в региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты провели административное расследование и выяснили, что посылку сотрудники почты потеряли, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию надзорного ведомства.
«Оператор почтовой связи допустил оказание потребителю услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов — нарушен срок пересылки почтового отправления и не обеспечена его сохранность», — говорится на сайте управления.
ФГУП «Почта России» привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП — для юридических лиц она предусматривает штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Сумму штрафа в региональном управлении Роспотребнадзора уточнить отказались.
«Зачем знать Хабаровскому краю, на сколько привлечена к ответственности “Почта России” в рублевом выражении?» — сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ирина Зубун.
Что касается жителя края, который остался без посылки, то ему предложили направить претензию в «Почту России» и потребовать компенсации. Если почта не пойдет навстречу, пострадавший может обратиться в суд.