Иркутская область заняла первое место в рейтинге регионов СФО по наименьшему росту цен

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область заняла первое место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по показателю наименьшего роста цен на продовольственные товары по итогам первого полугодия 2017 года. Цены на продовольственные товары в области выросли в среднем на 0,3% с начала года. Кроме того, рост цен на продукты в регионе ниже общероссийского уровня (3,4%), отметила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Наталья Захарова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заместитель руководителя службы напомнила, что в прошлом году рост цен на продукты за аналогичный период составил 3%.

«Для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты (“Социальная цена”, “Лучшая цена”, “Покупай местное”, “Социальный товар” и другие), которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в области в реализации социальных проектов участвует 1,1 тысячи организаций торговли», — отметила Наталья Захарова.