Ремонт дорог в Омске выполнен на 90 процентов
Оперативно закончить работу дорожникам мешают дожди, то и дело проходящие в городе.
Оперативно закончить работу дорожникам мешают дожди, то и дело проходящие в городе.
В Омске работы по капитальному ремонту дорог выполнены уже на 90%, что соответствует 800 000 квадратных метров. Подрядчики привели в порядок уже 24 объекта, в работе сейчас находится 7 дорог.
Однако свои коррективы вносит погода — дожди не дают дорожникам оперативно проводить ремонт.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра города Омска:
— Мы не имеем права подвести омичей. Требование к подрядчикам одно — строго соблюдать технологию работ на всех этапах. Ремонт 24 объектов закончен досрочно. На оставшихся семи объектах работы также завершаются. Так, Красноярский тракт, улицы Суворова, 6-я Станционная, Гашека готовы на 90 и более процентов. На улице Заводской ремонт выполнен на двух третях плановой площади. Самый значительный объем работ осталось выполнить на улицах XXII Партсъезда и Гуртьева.
Напомним, еще две дороги — проспект Мира и улицу 3-ю Транспортную — капитально отремонтируют в сентябре.