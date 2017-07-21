Ремонт дорог в Омске выполнен на 90 процентов

В Омске работы по капитальному ремонту дорог выполнены уже на 90%, что соответствует 800 000 квадратных метров. Подрядчики привели в порядок уже 24 объекта, в работе сейчас находится 7 дорог.

Однако свои коррективы вносит погода — дожди не дают дорожникам оперативно проводить ремонт. Из-за осадков темпы дорожных работ существенно снизились, тем не менее, подрядчики намерены закончить ремонт в срок — ко Дню города.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра города Омска:

— Мы не имеем права подвести омичей. Требование к подрядчикам одно — строго соблюдать технологию работ на всех этапах. Ремонт 24 объектов закончен досрочно. На оставшихся семи объектах работы также завершаются. Так, Красноярский тракт, улицы Суворова, 6-я Станционная, Гашека готовы на 90 и более процентов. На улице Заводской ремонт выполнен на двух третях плановой площади. Самый значительный объем работ осталось выполнить на улицах XXII Партсъезда и Гуртьева.