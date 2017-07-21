Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
9 вредных советов загорающим
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:14 (мск), источник: Om1.ru

Ремонт дорог в Омске выполнен на 90 процентов

Оперативно закончить работу дорожникам мешают дожди, то и дело проходящие в городе.

В Омске работы по капитальному ремонту дорог выполнены уже на 90%, что соответствует 800 000 квадратных метров. Подрядчики привели в порядок уже 24 объекта, в работе сейчас находится 7 дорог.

Однако свои коррективы вносит погода — дожди не дают дорожникам оперативно проводить ремонт. Из-за осадков темпы дорожных работ существенно снизились, тем не менее, подрядчики намерены закончить ремонт в срок — ко Дню города.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра города Омска:

— Мы не имеем права подвести омичей. Требование к подрядчикам одно — строго соблюдать технологию работ на всех этапах. Ремонт 24 объектов закончен досрочно. На оставшихся семи объектах работы также завершаются. Так, Красноярский тракт, улицы Суворова, 6-я Станционная, Гашека готовы на 90 и более процентов. На улице Заводской ремонт выполнен на двух третях плановой площади. Самый значительный объем работ осталось выполнить на улицах XXII Партсъезда и Гуртьева.

Напомним, еще две дороги — проспект Мира и улицу 3-ю Транспортную — капитально отремонтируют в сентябре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омичи наконец смогут оплачивать ОДН по счётчикам
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь