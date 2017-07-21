Миллионный пассажир прибыл в хабаровский аэропорт
В этом году отметка достигнута на две недели раньше, чем в прошлом.
В этом году отметка достигнута на две недели раньше, чем в прошлом.
Миллионного пассажира встретили сегодня в аэропорту Хабаровск (Новый) с особыми почестями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Юрий Киященко был зарегистрирован в информационной системе воздушной гавани, как миллионный пассажир в этом году, поздним вечером 16 июля. Сегодня он вернулся в краевую столицу из
У трапа самолёта его ожидала торжественная встреча представителями ОАО «Хабаровский аэропорт» и авиаперевозчика. Счастливчик получил памятные подарки: эксклюзивную модель воздушного судна, на котором он летел, сертификат на трехкратное бесплатное обслуживание в
— В этом году отметку в миллион по пассажиропотоку мы достигли на две недели ранее, чем в прошлом. Это говорит о позитивной динамике авиаперевозок на Дальнем Востоке России в 2017 году. И нам безусловно приятно не только ежедневно работать над повышением качества обслуживания и уровня сервиса, но и периодически чествовать таких особенных, очень важных для аэропорта пассажиров, — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.