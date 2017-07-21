Миллионный пассажир прибыл в хабаровский аэропорт

Юрий Киященко был зарегистрирован в информационной системе воздушной гавани, как миллионный пассажир в этом году, поздним вечером 16 июля. Сегодня он вернулся в краевую столицу из Южно-Сахалинска, где проходил профильное обучение. Сам Юрий работает экологом, живёт в поселке Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края.

У трапа самолёта его ожидала торжественная встреча представителями ОАО «Хабаровский аэропорт» и авиаперевозчика. Счастливчик получил памятные подарки: эксклюзивную модель воздушного судна, на котором он летел, сертификат на трехкратное бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта, а также фирменные сувениры.

— В этом году отметку в миллион по пассажиропотоку мы достигли на две недели ранее, чем в прошлом. Это говорит о позитивной динамике авиаперевозок на Дальнем Востоке России в 2017 году. И нам безусловно приятно не только ежедневно работать над повышением качества обслуживания и уровня сервиса, но и периодически чествовать таких особенных, очень важных для аэропорта пассажиров, — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.