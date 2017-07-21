Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
07:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Миллионный пассажир прибыл в хабаровский аэропорт

В этом году отметка достигнута на две недели раньше, чем в прошлом.

Миллионного пассажира встретили сегодня в аэропорту Хабаровск (Новый) с особыми почестями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Юрий Киященко был зарегистрирован в информационной системе воздушной гавани, как миллионный пассажир в этом году, поздним вечером 16 июля. Сегодня он вернулся в краевую столицу из Южно-Сахалинска, где проходил профильное обучение. Сам Юрий работает экологом, живёт в поселке Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края.

У трапа самолёта его ожидала торжественная встреча представителями ОАО «Хабаровский аэропорт» и авиаперевозчика. Счастливчик получил памятные подарки: эксклюзивную модель воздушного судна, на котором он летел, сертификат на трехкратное бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта, а также фирменные сувениры.

 — В этом году отметку в миллион по пассажиропотоку мы достигли на две недели ранее, чем в прошлом. Это говорит о позитивной динамике авиаперевозок на Дальнем Востоке России в 2017 году. И нам безусловно приятно не только ежедневно работать над повышением качества обслуживания и уровня сервиса, но и периодически чествовать таких особенных, очень важных для аэропорта пассажиров, — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь