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08:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Куйтуну к 60-летию подарят новую котельную, продолжат строить водопровод

Новую котельную, которая будет отапливать клуб и детсад, построят в 2017 году в Куйтуне, которому 22 июля исполняется 60 лет. Средства выделены из бюджета Иркутской области. Кроме того, около 30 млн рублей предусмотрено на продолжение строительства водоразводящих сетей в посёлке. Эта программа действует уже не первый год, сейчас к центральному водоснабжению подключено более 1000 семей, они получают чистую воду хорошего качества, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

В будущем году в Куйтуне начнется строительство новой школы на 750 мест — общий объем финансирования из регионального бюджета, рассчитанный на три года, составляет около 600 млн рублей.

Председатель ЗС Сергей Брилка в поздравлении, адресованном жителям посёлка, отметил следующее: «Дорогие куйтунцы! Искренне благодарю вас за активное участие в решении самых насущных проблем родного поселка, района и области, за вашу готовность все свои силы отдавать дальнейшему социально-экономическому развитию малой родины. Сегодня важно консолидировать наши усилия для того, чтобы сделать жизнь комфортнее, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки жили, трудились и были счастливы на любимой земле».

Куйтун празднует 60-летие от даты присвоения статуса рабочего поселка, а в целом история этого населенного пункта, безусловно, значительно обширнее и богаче — Куйтун стал заселяться еще в 1680 и начинал развиваться как притрактовое село, через которое перевозилась государственная почта и различные грузы. В конце 19 века здесь действовали церковно-приходская школа, смешанное и женское училища. Был построен кирпичный завод. В честь 60-летия в Куйтуне будут организованы народные гуляния на местном стадионе и в парке отдыха — на праздник приглашены все жители посёлка. В программе — чествование земляков и концерт. Поздравительные номера подготовили творческие коллективы из Зимы, Заларей, Белореченска, Саянска, Иркутска. В полночь запланирован фейерверк, а затем дискотека для молодёжи.

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