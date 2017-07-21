Куйтуну к 60-летию подарят новую котельную, продолжат строить водопровод

Председатель ЗС Сергей Брилка в поздравлении, адресованном жителям посёлка, отметил следующее: «Дорогие куйтунцы! Искренне благодарю вас за активное участие в решении самых насущных проблем родного поселка, района и области, за вашу готовность все свои силы отдавать дальнейшему социально-экономическому развитию малой родины. Сегодня важно консолидировать наши усилия для того, чтобы сделать жизнь комфортнее, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки жили, трудились и были счастливы на любимой земле».

Куйтун празднует 60-летие от даты присвоения статуса рабочего поселка, а в целом история этого населенного пункта, безусловно, значительно обширнее и богаче — Куйтун стал заселяться еще в 1680 и начинал развиваться как притрактовое село, через которое перевозилась государственная почта и различные грузы. В конце 19 века здесь действовали церковно-приходская школа, смешанное и женское училища. Был построен кирпичный завод. В честь 60-летия в Куйтуне будут организованы народные гуляния на местном стадионе и в парке отдыха — на праздник приглашены все жители посёлка. В программе — чествование земляков и концерт. Поздравительные номера подготовили творческие коллективы из Зимы, Заларей, Белореченска, Саянска, Иркутска. В полночь запланирован фейерверк, а затем дискотека для молодёжи.