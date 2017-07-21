Омичи наконец смогут оплачивать ОДН по счётчикам

В третьем — окончательном — чтении Госдума приняла законопроект, который позволяет гражданам платить за содержание жилого помещения исходя из показаний общедомового прибора учёта. Этой новостью поделилась с омичами Региональная энергетическая комиссия Омской области.

Депутаты пошли навстречу жильцам, которые жаловались, что по нормативам им приходится расставаться с огромными суммами, расходящиеся с фактическим потреблением.

Когда закон вступит в силу, собственники квартир в доме, где установлены коллективные счётчики, должны будут оплачивать ОДН всё же по нормативам. Но впоследствии жильцам сделают перерасчёт исходя из показаний приборов учёта. Если собственников такой порядок не устраивает, они могут на общем собрании выбрать возможность платить сразу по показаниям счётчиков.