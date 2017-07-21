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08:09 (мск), источник: Kazinform

Бауыржан Байбек указал на некачественные новые дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — 10 тыс алматинских семей улучшат свои жилищные условия в рамках программы по сносу ветхого жилья на 2017−2024 годы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Городские власти за 7 лет планируют снести или обновить 1034 ветхих строения. Для этого в ближайшие семь лет в экономику города будут привлечены инвестиции на общую сумму порядка 400 млрд. тенге с созданием более 70 тыс. новых рабочих мест.

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«Наша цель не только в обновлении жилых домов, но и в снижении цен на жилье, открытии новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Глава государства дал поручение о необходимости строительства не только в рамках программы “Нурлы жер”, но и за счет привлечения внебюджетных средств. У нас в городе для этого есть все условия, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Он также отметил, что при проектировании и строительстве нового жилья необходимо соблюдать нормативы с учетом возрастающей нагрузки на коммуникации и сети, а также акцентировал внимание уполномоченных органов на обеспечении надлежащей инфраструктуры на придомовых территориях новостроек.

В качестве примера, как не надо строить, градоначальник привел в пример дома на улице Жандосова между Сулейменова и Щепкина.

«Если возводится недорогое жилье, то это не значит, что оно должно быть некачественным. Необходимо исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения», — сказал аким.

Ожидается, что в рамках программы порядка 10 тыс алматинских семей улучшат свои жилищные условия. Для жителей города дополнительно будут введены более 30 тыс квартир по доступным ценам с обеспечением новыми объектами социального назначения- школами, детскими садами, поликлиниками, а также модернизацией инженерных коммуникаций, благоустройством территории.

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