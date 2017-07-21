Бауыржан Байбек указал на некачественные новые дома в Алматы

Источник: Kazinform

Городские власти за 7 лет планируют снести или обновить 1034 ветхих строения. Для этого в ближайшие семь лет в экономику города будут привлечены инвестиции на общую сумму порядка 400 млрд. тенге с созданием более 70 тыс. новых рабочих мест.

Читайте также Названы самые опасные улицы в Алматы

«Наша цель не только в обновлении жилых домов, но и в снижении цен на жилье, открытии новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Глава государства дал поручение о необходимости строительства не только в рамках программы “Нурлы жер”, но и за счет привлечения внебюджетных средств. У нас в городе для этого есть все условия, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Он также отметил, что при проектировании и строительстве нового жилья необходимо соблюдать нормативы с учетом возрастающей нагрузки на коммуникации и сети, а также акцентировал внимание уполномоченных органов на обеспечении надлежащей инфраструктуры на придомовых территориях новостроек.

В качестве примера, как не надо строить, градоначальник привел в пример дома на улице Жандосова между Сулейменова и Щепкина.

«Если возводится недорогое жилье, то это не значит, что оно должно быть некачественным. Необходимо исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения», — сказал аким.