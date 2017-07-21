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08:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Работники ПСК «Союз» пожаловались на задержку зарплаты

Фирму возглавляет депутат горсовета Юрий Туров.

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В Красноярске работники ПСК «Союз» жалуются на задержку заработной платы. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». Уже на протяжении 6 месяцев сотрудники компании работают бесплатно. Известно, что фирму возглавляет депутат горсовета Юрий Туров.

«Я работаю в “Союзе” больше двух лет. С декабря до сих пор не получал зарплату, недавно за ноябрь дали. У людей семьи, ипотеки, кредиты, у меня пара кредитов, не знаю, как их гасить. Сколько работаю, никогда не замечал, чтобы зарплату давали вовремя», — рассказал один из строителей ПСК «Союз».

В прокуратуре рассказали, что аналогичная ситуация уже была в 2016 году. Тогда виновного нашли — им оказался исполнительный директор компании, за которым официально закреплены финансовые потоки «Союза». Руководитель фирмы уже заплатил штраф в 170 тыс. рублей, после чего на его место назначали нового человека.

«На основании обращений пяти работников по результатам прокурорской проверки выявлены основания для решения вопроса об уголовном преследовании уже нового руководителя предприятия. В настоящее время проводится доследственная проверка. По состоянию на 7 июля 2017 года задолженность предприятия составляет около 14 миллионов рублей», — сообщила представитель прокуратуры Красноярского края Екатерина Капошко.

Эксперты сообщают, что всего по краю в 2017 году выявили почти 900 нарушений в сфере оплаты труда. Суммарный размер задолженности работникам составляет 71 млн рублей. Заработную плату ожидают 1,5 тыс. сотрудников. В таких ситуациях специалисты рекомендуют не ждать обещанных выплат, а обращаться в прокуратуру или суд. Даже после одного обращения на предприятии будет организована проверка.

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