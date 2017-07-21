Иркутские самолеты принимают участие в авиасалоне МАКС-2017
Воздушные судна представлены участие в демонстрационных полетах и на статической стоянке.
Воздушные судна представлены участие в демонстрационных полетах и на статической стоянке.
Иркутские самолеты принимает участие в московском Международном
В частности, на авиасалоне МАКС-2017 можно увидеть самолеты Су-30СМ, которые принадлежат теперь группе высшего пилотажа «Русские Витязи» ВКС России и морской авиации ВМФ РФ. Также в летной программе и статической стоянке авиасалона представлены
На авиасалоне МАКС-2017 будут впервые показаны два новых иркутских самолета первоначального обучения Як-152. На стенде мероприятия в павильоне F-1 демонстрируется пилотажный тренажер самолета МС-21−300 и новая модель
Кроме демонстрационных полетов и выставки, в рамках авиасалона проходят деловые встречи и подписания договоров. Авиасалон будет работать по 23 июля.