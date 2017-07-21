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08:24 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутские самолеты принимают участие в авиасалоне МАКС-2017

Воздушные судна представлены участие в демонстрационных полетах и на статической стоянке.

Иркутские самолеты принимает участие в московском Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». Самолеты корпорации «Иркут» принимают участие в демонстрационных полетах и показаны на статической стоянке, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, на авиасалоне МАКС-2017 можно увидеть самолеты Су-30СМ, которые принадлежат теперь группе высшего пилотажа «Русские Витязи» ВКС России и морской авиации ВМФ РФ. Также в летной программе и статической стоянке авиасалона представлены учебно-боевые самолеты Як-130. Одно из воздушных суден модернизирован для установки лазерного дальномера, который позволяет увеличить боевые возможности машины.

На авиасалоне МАКС-2017 будут впервые показаны два новых иркутских самолета первоначального обучения Як-152. На стенде мероприятия в павильоне F-1 демонстрируется пилотажный тренажер самолета МС-21−300 и новая модель VIP-версии лайнера.

Кроме демонстрационных полетов и выставки, в рамках авиасалона проходят деловые встречи и подписания договоров. Авиасалон будет работать по 23 июля.

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