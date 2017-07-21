Инновационная дорога появится в Хабаровском крае
В районе села Ракитного ремонтники построят особо прочную и скоростную трассу.
В районе села Ракитного ремонтники построят особо прочную и скоростную трассу.
В Хабаровском районе в объезд Ракитного, Гаровки и Ильинки дорожники выложат инновационную дорогу. Она отличается высокой безопасностью, длительным сроком службы, а также тем, что станет скоростной.
К ремонтным работам дорожники приступили в начале лета, а закончить намерены с опережением сроков. Сейчас они выкладывают выравнивающий слой асфальта в объезд села Ракитного, чтобы сделать бугристую дорогу равномерной. Этот этап они выполнили на 80%.
«Мы приступили к работам в начале июня, а по контракту должны закончить к 30 сентября, но мы планируем к 10 сентября всё сдать. Мы стараемся и надеемся, что получится. Дорога местами просела, сейчас мы её выводим к горизонтальной отметке, а потом уже выложим пять сантиметров плотного полимерного асфальтобетона. По селу Ракитному у нас два контракта: это объезд самого Ракитного, а также объезд села
Подобных дорог в Хабаровском крае раньше не было, объездная трасса своего рода инновационная. За счёт добавления в асфальтобетонную смесь полимера она станет в несколько раз прочнее и безопаснее.
«Эта технология позволит увеличить продолжительность срока службы самого покрытия до десяти лет. Если городу понравится, то, возможно, многие дороги в городе будут из полимерного покрытия. Полимерное покрытие стоит чуть дороже. При всех одинаковых показателях обычного асфальта и полимерного срок службы второго дольше, а цена выше обычного
Холодные дальневосточные зимы и жаркое лето эти дороги, по словам сотрудников компании, перенесут с лёгкостью. Они выдерживают температуру от +50 до -40 градусов по Цельсию. Эту дорогу включили в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное». Протяжённость ремонтируемого участка составляет 1,6 километра.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» идут ремонтные работы на улице Ленина и в селе Заозёрном. Хабаровчанам придётся потерпеть неудобства до второй декады августа. Также в рамках программы за счёт выделенных финансов в дальневосточной столице на четырёхкилометровом участке проспекта 60-летия Октября появится современное освещение, а на части улицы Пионерской дорожники построят барьерное бетонное ограждение по разделительной полосе. Также они расширят Краснореченскую до Богачёва и отремонтируют улицу Суворова. Также деньги планировали направить на капитальный ремонт подъездных путей к сёлам Матвеевка и Заозерное.