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08:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Управление регконтроля Хабаровского края проталкивает закон о такси у нас за спиной — ДАТ

По мнению председателя Дальневосточной ассоциации такси, власти необходимо привлечь к обсуждению представителей профессионального сообщества.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

Новый законопроект о легковых такси был рассмотрен хабаровской Законодательной думой без учета мнения самих перевозчиков. Кроме того, саму инициативу можно назвать хорошей, но преждевременной, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.

Согласно официальному сайту краевой Закдумы, проект закона «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Хабаровском крае» был рассмотрен в первом чтении на очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Инициатором законопроекта стало управление регионального контроля и лицензирования.

По словам Александра Садкова, у профессионального сообщества возникло несколько вопросов не только к будущему закону, но и к законотворческой инициативе управления регионального госконтроля.

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— Насколько мне известно, с профессиональным сообществом, работающим в сфере такси, эту инициативу никто не согласовал и не привлек его представителей: ни краевые депутаты, ни управление регионального госконтроля. Хотя это нужно было сделать в первую очередь. Такое ощущение, что закон пытаются ввести, чтобы получить очередную галочку о плодотворной работе, — пояснил Александр Садков.

Кроме того, по мнению руководителя ассоциации, участников таксомоторного рынка нужно приучить выполнять уже существующее законодательство и лишь потом потом можно говорить о совершенствовании законов.

— Инициатива управления, в принципе, хороша, но преждевременна. Ведь уже работает закон о такси, ФЗ-69. Но власть не может заставить соблюдать его всех участников таксомоторного рынка. Возможно, стоит навести порядок в этом сегменте? Поэтому и получается, что управление регконтроля торопит события, — пояснил Александр Садков.

На данный момент управление регионального контроля и лицензирования пытается уйти от комментария по сложившейся ситуации с законопроектом. Между тем, редакция информагенстства предоставила все возможности руководству управления обозначить свою позицию и прояснить ситуацию с коммуникацией между ними и представителями таксомоторного рынка. Редакция направила официальный запрос.

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