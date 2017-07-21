В Прикамье отремонтировано еще несколько дорожных объектов
В регионе до сих пор разбирают последствия летнего паводка.
В регионе до сих пор разбирают последствия летнего паводка.
В Ильинском районе возобновилось движение по двум мостам, которые восстановили после того, как их разрушило паводком две недели назад. На очереди завершение ремонта еще на нескольких участках, в частности на новой федеральной трассе возле Бершети.
В Ильинском районе пострадало 5 автодорог. Две переправы сегодня официально отремонтированы.
Сильнее пострадали краевые и федеральные дороги.
Как сегодня заявляют краевые власти, отрезанных от большой земли в крае не осталось.
Качество работ мостостроителей, помимо проверок официальных, протестирует сама природа. Через день да каждый день синоптики обещают очередную порцию дождей.