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08:45 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье отремонтировано еще несколько дорожных объектов

В регионе до сих пор разбирают последствия летнего паводка.

Источник: Вести - Пермь

В Ильинском районе возобновилось движение по двум мостам, которые восстановили после того, как их разрушило паводком две недели назад. На очереди завершение ремонта еще на нескольких участках, в частности на новой федеральной трассе возле Бершети.

В Ильинском районе пострадало 5 автодорог. Две переправы сегодня официально отремонтированы.

Сильнее пострадали краевые и федеральные дороги. Где-то, как на трассе Ильинский-Карагай достаточно все восстановить, как было. Где-то требуется усиление. На дороге Пермь-Екатеринбург забивают металлические шпунты, чтобы впредь у воды не было шансов.

Как сегодня заявляют краевые власти, отрезанных от большой земли в крае не осталось.

Качество работ мостостроителей, помимо проверок официальных, протестирует сама природа. Через день да каждый день синоптики обещают очередную порцию дождей.

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