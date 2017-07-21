Обеспечение безопасности «Платинум-Арены» обойдется в 280 млн рублей
Подрядчику нужно построить несколько КПП и изучить схемы движения.
Подрядчику нужно построить несколько КПП и изучить схемы движения.
В Красноярске объявлены торги на создание единого периметра безопасности строящейся «Платинум-Арены». Информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно размещенным материалам, потенциальному подрядчику нужно выполнить комплекс работ по обеспечению всех видов безопасности на объекте. В представленном проекте подробно расписаны планы земельного участка, благоустройства, инженерных сетей и схемы движения посетителей. Документ предусматривает нахождение на территории арены более 7500 человек.
Основной въезд на территорию «Платинум-Арены» будет организован со стороны ул. Свердловской. Зону также оборудуют несколькими КПП.
Стоимость контракта — около 280 млн рублей. Работы будут профинансированы из краевого бюджета.
Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Аукцион намечен на 11 августа.
На прошлой неделе стало известно, что комплекс «Сопка» также оборудуют современными средствами безопасности. Объект огородят забором и установят КПП для проезда автомобилей.