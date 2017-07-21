Движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого будет закрыто до 24 июля
Первоначально ремонт планировалось завершить на сутки раньше.
Первоначально ремонт планировалось завершить на сутки раньше.
По улице Богдана Хмельницкого (Металлургический район, Челябинск) закрыто движение авто- и электротранспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«В том числе прекращено движение троллейбусов», — уточнили в мэрии, добавив, что изначально ремонт планировалось завершить на сутки раньше.
Троллейбусы № 7, 14 и 15 следуют до остановки ДК «Строитель».
Власти обращаются ко всем водителям и пассажирам с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.