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08:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Автобусы средней вместимости вытесняют маршрутки с дорог Хабаровска

Еще один предприниматель решил выпустить на линию автобус повышенной вместимости.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске на популярном маршруте № 83 автобусы заменят на более вместительные, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Транспорт двигается по улице Павла-Морозова, Краснореченской, захватывает большую часть проспекта 60 лет октября, а также «красную линию» в центре города, включая «Речной вокзал» и «Совкино».

 — Идея заменить маршрутки на автобусы среднего класса появилась у перевозчиков уже давно. И то, что сейчас начинают закупать машины и выводить их на наши дороги, — хорошая тенденция, — отметил директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска» Валентин Шадуя. — На самом деле, все перевозчики хотели бы убрать маршрутки, заменив их автобусами среднего класса. Но вопрос упирается в финансовые возможности. Автобусы средней вместимости выгодны как пассажиру, так и перевозчику. Для пассажиров — больший комфорт, а для перевозчика — увеличение пассажиропотока, и соответственно прибыли. К тому же, получается решить вопрос с перевозкой стоячих пассажиров. Транспорт средней вместимости позволяет перевозить до 52 человек (для сравнения, большие автобусы перевозят до 72 человек), что очень удобно по мнению перевозчиков.

 — Такие автобусы подходят для наших дорог. Занимают меньше места, что важно, учитывая пробки, потребляют меньше топлива и расход на обслуживание такого транспорта меньше, — сказал Валентин Шадуя.

Напомним, с 15 июля несколько перевозчиков выпустили на линии автобусы среднего класса вместимости, вместо маршруток, в том числе № 71 и № 85.

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