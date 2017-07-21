Автобусы средней вместимости вытесняют маршрутки с дорог Хабаровска

— Идея заменить маршрутки на автобусы среднего класса появилась у перевозчиков уже давно. И то, что сейчас начинают закупать машины и выводить их на наши дороги, — хорошая тенденция, — отметил директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска» Валентин Шадуя. — На самом деле, все перевозчики хотели бы убрать маршрутки, заменив их автобусами среднего класса. Но вопрос упирается в финансовые возможности. Автобусы средней вместимости выгодны как пассажиру, так и перевозчику. Для пассажиров — больший комфорт, а для перевозчика — увеличение пассажиропотока, и соответственно прибыли. К тому же, получается решить вопрос с перевозкой стоячих пассажиров. Транспорт средней вместимости позволяет перевозить до 52 человек (для сравнения, большие автобусы перевозят до 72 человек), что очень удобно по мнению перевозчиков.