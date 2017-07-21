Долгострой на ул. Копылова отдадут подрядчикам из других регионов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска в надежде закончить 15-летнюю «эпопею» с долгостроем на ул. Копылова выразила готовность привлечь к строительству подрядные организации из других регионов. В списке оказались Москва, Уфа, Новосибирск, Пермь и другие крупные города. Об этом сообщил ТАСС.

Письма с предложением заняться строительством высотки были направлены главам и вице-мэрам 15 городов. Уже состоялись переговоры с представителями 4 крупных городов.

Напомним, долгострой на ул. Копылова строительной компании «Сибстоун» в очередной раз выставили на торги в начале июля. Площадь дома составляет 30 690 кв. метров, при этом его готовность оценивается в 51%. Также с молотка уйдет право аренды двух земельных участков площадью 9377 и 8060 «квадратов».

Первоначальную стоимость лота снизили до 268,1 млн рублей. Это не конечная цена. Каждые пять дней стоимость будет снижаться на 10%, пока не достигнет 30%. Заявки от строительных компаний будут приниматься до 22 сентября.