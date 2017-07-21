Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Первый результат после поручения Путина разобраться с «борзотой»
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках
Россиянам разрешили прописку на дачах
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
09:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Долгострой на ул. Копылова отдадут подрядчикам из других регионов

Мэрия отправила соответствующие письма главам 15 городов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска в надежде закончить 15-летнюю «эпопею» с долгостроем на ул. Копылова выразила готовность привлечь к строительству подрядные организации из других регионов. В списке оказались Москва, Уфа, Новосибирск, Пермь и другие крупные города. Об этом сообщил ТАСС.

Письма с предложением заняться строительством высотки были направлены главам и вице-мэрам 15 городов. Уже состоялись переговоры с представителями 4 крупных городов.

Напомним, долгострой на ул. Копылова строительной компании «Сибстоун» в очередной раз выставили на торги в начале июля. Площадь дома составляет 30 690 кв. метров, при этом его готовность оценивается в 51%. Также с молотка уйдет право аренды двух земельных участков площадью 9377 и 8060 «квадратов».

Первоначальную стоимость лота снизили до 268,1 млн рублей. Это не конечная цена. Каждые пять дней стоимость будет снижаться на 10%, пока не достигнет 30%. Заявки от строительных компаний будут приниматься до 22 сентября.

Ранее долгострой пытались продать три раза, однако покупателей на него не нашлось. В результате стоимость объекта пришлось существенно снизить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские депутаты проинспектировали ремонт во дворах Кировского района
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь