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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сроки сдачи домов ЖК «Алексеевская» в Хабаровске вновь с треском провалили

Руководителя компании-застройщика — МУП «УКС» дисквалифицировали, а работы на площадке ожидаемо заморозили.

Источник: Reuters

Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

Многострадальная стройка жилого комплекса «Алексеевская-1» в Хабаровске вновь остановилась, и на этот раз — на неизвестный срок. Очередной причиной заморозки стало решение краевой прокуратуры: и.о. директора компании-генподрядчика МУП «УКС» Игоря Щукина дисквалифицировали на полтора года за неисполнение государственных контрактов. Застройщик провалил сроки сдачи жилья для детей-сирот, ситуацию теперь контролирует краевая прокуратура, а на территории будущего жилого комплекса всё замерло, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, МУП «УКС» заключило контракты с региональным Минстроем на строительство квартир для детей-сирот — компания должна была сдать 64 единицы жилплощади в трёх домах ЖК «Алексеевская-1» не позднее 31 марта. Однако предприятие нарушило условия сразу по трём договорам. К назначенной дате на площадке будущего жилмассива трудились рабочие, а до завершения стройки было ещё далеко.

До сих пор ни один из домов злополучного комплекса «Алексеевская-1» не закончен, компания погрязла в долгах и разбирательствах как с дольщиками, так и с коммунальными структурами — не помогло даже заступничество мэра Хабаровска Александра Соколова. Теперь «Управление капитального строительства» осталось без руководителя. В беседе с журналистом начальник пресс-службы прокуратуры края Валентина Глазова рассказала о решении надзорного ведомства.

— Вынесли три постановления — было три государственных контракта, три жилых дома, соответственно, Игоря Щукина привлекли к административной ответственности. По каждому постановлению он дисквалифицирован на шесть месяцев. В законную силу постановления ещё не вступили, Щукин может их обжаловать, но прокуратура будет настаивать на привлечении его к ответственности отдельно по каждому из постановлений. В целом срок дисквалификации — полтора года, — озвучила Валентина Глазова.

Вместе с детьми-сиротами, которые должны были получить жильё в «Алексеевской» благодаря контракту застройщика со «Службой заказчика министерства строительства Хабаровского края», свои квадратные метры, которые уже несколько лет как оплачены, ждут и десятки дольщиков МУП «УКС». Горожане собирали в социальных сетях инициативные группы, писали коллективные жалобы в мэрию и правительство региона, подавали в суд и даже выходили на пикет у офиса компании.

Собственники жилья не могут заселиться в свои квартиры уже третий год: комплекс «Алексеевская-1» должны были сдать в сентябре 2015 года, но в ноябре 2014-го стройку заморозили, а дату окончания работ перенесли. Ситуация повторялась ещё несколько раз: за это время МУП «УКС» успело обвинить в своих проблемах экономический кризис и наводнение, нагребло коммунальных долгов и едва не обанкротилось.

Когда в ситуацию вмешался мэр Хабаровска, дела у компании немного улучшились. «Управлению капитального строительства» удалось даже заключить контракты с Минстроем почти на 100 млн рублей. Эти деньги, по условиям договора, краевое ведомство должно было передать застройщику частями и только после окончания работ: 60% после ввода домов в эксплуатацию, ещё 40% — после передачи квартир новым хозяевам. Однако МУП «УКС» рассчитывало получить деньги сразу, а глава города Александр Соколов и вовсе заявил журналистам на одном из объездов, что мэрия вынуждена поддерживать предприятие, пока заказчик не расплатится.

— Не выплатили ещё ни копейки. Пока они не рассчитались, мы помогаем застройщику: он работает за счёт собственных оборотных и кредитных средств. Надеемся, что этот дом вскоре будет сдан, заказчик выплатит около 100 млн рублей, и это поможет решить проблемы предприятия, — говорил мэр в мае.

На деньги от министерства строительства МУП «УКС» может пока не надеяться: в домах ЖК «Алексеевская-1» до сих пор не закончена отделка, двор не благоустроен. А без этого сдать жилые здания в эксплуатацию невозможно. Когда стало известно о том, что и.о. директора предприятия Игоря Щукина дисквалифицировали, стройку вновь «заморозили» — сейчас там никто не работает. При этом в компании утверждают, что сроки сдачи вновь перенесли из-за бюрократических проблем.

— Решаем бумажные вопросы, всё на самом высшем уровне сейчас решается. Как только все необходимые документы оформим, будет введён в эксплуатацию второй дом ЖК «Алексеевская-1», остальные чуть позднее, — сообщил пресс-секретарь МУП «УКС» Александр Головко.

Искать причины, из-за которых застройщик не может исполнить обязательства перед краевым правительством и обычными людьми, рискнувшими стать дольщиками в жилом комплексе, можно долго. Но факт остаётся фактом: пока МУП «УКС» вновь и вновь проваливает сроки сдачи трёх малоэтажек, в очередной раз не оправдывает доверие мэра и отбирает у хабаровчан последнюю надежду заселиться в купленные квартиры, «Алексеевская-1» остаётся проклятым местом на карте новостроек города.

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