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09:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассах в Прикамье будут взвешивать и измерять грузовики

В крае запустят систему весогабаритного контроля на трассах.

Как рассказал министра транспорта Пермского края Николай Уханов, в регионе уже разработали концепцию системы, которая должна отслеживать движение по трассам грузового транспорта.

Планируется, что на дорогах установят 59 видеокамер, а также 14 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта.

Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации проекта. По словам Николая Уханова, систему планируют внедрить к концу 2019 года. Контроль весогабаритного транспорта на трассах поможет минимизировать разрушение автодорог. Подобные системы работают в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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