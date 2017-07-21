На трассах в Прикамье будут взвешивать и измерять грузовики
В крае запустят систему весогабаритного контроля на трассах.
В крае запустят систему весогабаритного контроля на трассах.
Как рассказал министра транспорта Пермского края Николай Уханов, в регионе уже разработали концепцию системы, которая должна отслеживать движение по трассам грузового транспорта.
Планируется, что на дорогах установят 59 видеокамер, а также 14 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта.
Сейчас идёт разработка