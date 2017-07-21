Назаров ввёл режим ЧС на территории Омской области из-за чумы свиней
В зону поражения попали три района, есть риск дальнейшего распространения.
В зону поражения попали три района, есть риск дальнейшего распространения.
Губернатор Виктор Назаров объявил режим чрезвычайной ситуации
Региональный (межмуниципальный) уровень реагирования установлен распоряжением № 198 от 20 июля.
В зону заражения попали поселения трёх районов — Любинского, Омского и Саргатского. Кроме того, есть опасность заражения животных в других районах области.
В распоряжении Назарова также указаны основные мероприятия, которые должны проводить органы управления и территориальная подсистема. Они должны вести непрерывный контроль, мониторинг и прогнозирование развития ситуации, а также оценить её
Руководитель ликвидации