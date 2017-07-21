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09:34 (мск), источник: АиФ Омск

Назаров ввёл режим ЧС на территории Омской области из-за чумы свиней

В зону поражения попали три района, есть риск дальнейшего распространения.

Губернатор Виктор Назаров объявил режим чрезвычайной ситуации из-за распространения в регионе африканской чумой свиней, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Региональный (межмуниципальный) уровень реагирования установлен распоряжением № 198 от 20 июля.

В зону заражения попали поселения трёх районов — Любинского, Омского и Саргатского. Кроме того, есть опасность заражения животных в других районах области.

В распоряжении Назарова также указаны основные мероприятия, которые должны проводить органы управления и территориальная подсистема. Они должны вести непрерывный контроль, мониторинг и прогнозирование развития ситуации, а также оценить её социально-экономические последствия.

Руководитель ликвидации биолого-социальной ЧС — первый зампред правительства Андрей Новосёлов.

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